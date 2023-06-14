В Минобороны рассказали, как россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС

Российские оккупанты воспользовались последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления режима на временно оккупированной территории Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

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"В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями", — пишет Анна Маляр.

По словам заместителя министра обороны, на блокпостах оккупанты заставляли гражданских платить значительные суммы денег и отдавать ценные вещи, а также драгоценности. Также отбирали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, которые были получены в Украине. В частности похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемок пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", — добавляет Маляр.

Волонтерам враг запрещал выполнять свою работу по предоставлению пострадавшим гуманитарной помощи — еды, одежды, лекарств, воды и тому подобное.



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