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В Минобороны рассказали, как россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС

Анна Маляр заявила, что россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС для усиления режима в оккупации

сегодня, 15:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты воспользовались последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления режима на временно оккупированной территории Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале заявила замминистра обороны Анна Маляр.

В Минобороны рассказали, как россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС

Анна Маляр. Фото: из открытых источников


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"В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями", — пишет Анна Маляр.

По словам заместителя министра обороны, на блокпостах оккупанты заставляли гражданских платить значительные суммы денег и отдавать ценные вещи, а также драгоценности. Также отбирали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, которые были получены в Украине. В частности похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемок пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", — добавляет Маляр.

Волонтерам враг запрещал выполнять свою работу по предоставлению пострадавшим гуманитарной помощи — еды, одежды, лекарств, воды и тому подобное. 

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Источник: https://t.me/annamaliar/846
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