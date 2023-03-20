Кремлевские пропагандисты допустили прокол

Во время вчерашнего визита в разрушенный рашистами Мариуполь Владимира Путина кремлевские пропагандисты пытались создать картинку одобрения местными жителями российской агрессии. Для этого была снята сцена встречи российского диктатора, во время которой жильцы нового дома, в котором им предоставили квартиры, восхваляют диктатора. Хотя и отмечают, что их жилище как "рай среди ада".

Пропагандисти намагалися створити "картинку" під час візиту Путіна до Маріуполя

СМИ уже установили имена членов семьи, игравших роль приветливых к Путину горожан. По данным СМИ, пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.

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Вместе с тем, журналисты заметили приглушенный возглас на заднем плане съемки — во время встречи Путина, наверное, какая-то женщина издали восклицает: "Это все неправда! Это все напоказ!".

Вместе с тем, украинские эксперты рассказали, с чем связано появление Путина в Мариуполе и что этим хотел показать Кремль.

В частности, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"Все это путинское турне – жалкая попытка показать якобы дееспособного лидера страны-агрессора. Если говорить о Крыме, то открывать к 9-й годовщине аннексии какую-нибудь школу искусств без общения с местными жителями – это явный пиар-прокол. Ну, а мариупольский рейд – вообще ни о чем".

Напомним, что Дмитрий Медведев уже угрожает Гааге ракетным ударом за ордер на арест Путина. А террорист Гиркин рассказал, чем закончатся бои в Бахмуте для России.