Кремль запустил рекламу о "штабе НАТО во Львове" и "Кинжале": что известно

Кремлевские пропагандисты запустили новую рекламу о войне в своей социальной сети "ВКонтакте", заявив о "уничтоженном штабе НАТО во Львове".

Российская пропаганда заявила о штабе НАТО во Львове (иллюстративное фото из открытых источников)

Об этом сообщает проект "Ищи своих".

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"Кинжал уничтожил штаб НАТО во Львове: убиты 200 офицеров", — говорится в рекламе, убеждающей: "Попались все и сразу".

"Кто о чем, а вшивый о бане. Здесь нет смысла доказывать, что во Львов ничего не прилетало, ну а штаб НАТО там – это, конечно, высший пилотаж", — пишет проект.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оккупационные власти Крыма заявляют, что готовы к контрнаступлению ВСУ. Назначенный Кремлем так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове было создано несколько фортификационных сооружений и продолжается подготовка к наступлению украинских сил. Аксенов утверждает, что оккупационный Крым не боится наступления украинских военных и создал ряд защитных сооружений. Аксенов считает правильным решением построить оборонительные сооружения в Крыму. По его мнению, это не означает, что они будут применены, однако Россия должна быть готова к любому развитию военных действий. Впервые Сергей Аксенов вспомнил о фортификационных работах на полуострове в ноябре, именно тогда Украина активно освобождала территории на востоке и юге. В феврале во время совещания по безопасности РФ Аксенов объявил, что работы над строительством оборонных сооружений закончатся до апреля.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне усилили минирование под Энергодаром. Российские захватчики теперь пройдут не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Противник понимает, что рано или поздно произойдет контрнаступление ВСУ. Поэтому опасается этого.