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Кремль пообещал оккупантам дополнительный бонус за уничтожение танков НАТО

Это лишь одна из инициатив для поднятия морального духа российских военных

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Среди недавней "утечки" данных Пентагона была информация и о российских методах войны. Как сообщает "New York Times", российское руководство пообещало своим военным выплачивать дополнительный бонус за уничтожение или повреждение танков НАТО. Такая мотивация предоставлена РФ для того, чтобы увеличить моральный дух российских групп. Эта инициатива является лишь одной из серии поощрений оккупантов для захвата украинских земель.

Кремль пообещал оккупантам дополнительный бонус за уничтожение танков НАТО

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

В частности, важно фиксировать уничтожение или повреждение техники в виде фото или видео, ведь благодаря этим файлам будут проводить информационно-психологические операции.


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"Видеозаписи уничтожения танков будут широко распространены, чтобы снизить доверие Украины и Запада и заверить российские войска в их способности преодолеть это новое вооружение", — говорится в материалах Пентагона.

Отметим, в начале апреле в Минобороны Германии сообщили количество обещанных танков Leopard для Украины. Если брать во внимание две модели (Leopard 1 и Leopard 2), то в итоге Киев получит 160 танков. Также Писториус отметил, что пока не видит пути увеличения этих поставок.

Читайте также на портале "Комментарии" — по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, какую задачу Путина Минобороны РФ провалило этой зимой.




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Источник: https://www.nytimes.com/article/russia-troops-bonus-nato-tanks.html
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