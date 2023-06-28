Кремль отреагировал на ракетный удар по Краматорску

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на российский ракетный удар пор Краматорска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Вечером 28 июня российские войска обстреляли Краматорск, в частности был нанесен ракетный удар по переполненному людьми местному заведению питания. В Кремле не отрицают, что нанесли удары по Краматорске, однако не принимают обвинений в атаках по гражданским объектам.

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" РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков по обвинению Украины в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара российской армии.

Российский представитель также отреагировал на отчет ООН, в котором указывалось на нарушение Россией прав детей в Украине. Песков сказал, что "Москва решительно отвергает обвинения ООН".

Отчет указывал, что Россия задержала более 800 гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения. В список также попали дети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об анализе британского аналитика, указывающего, что Россия атаковала заведение питания с украинскими гражданами намеренно, ведь использовала достаточно точные семиметровые боеприпасы С-300. Кроме того, это произошло в годовщину трагедии, когда в прошлом году российские силы своими ракетными ударами по Краматорску убили 22 человека.

Также "Комментарии" писали о российском депутате Евгении Попове, выступившем на британском телевидении, чтобы цинично рассказать о ситуации с ударом по Краматорску. Россиянин в очередной раз использовал нарративы российской пропаганды.