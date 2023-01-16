logo

BTC/USD

21024.59

ETH/USD

1553.27

LTC/USD

86.28

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль отреагировал на поставки танков из Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль отреагировал на поставки танков из Великобритании

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что западная военная техника только "затянет" войну и якобы принесет проблемы для Украины.

сегодня, 18:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российский политик и голос Кремля Дмитрий Песков отреагировал на поставки западной военной техники из Великобритании и других европейских стран. Спикер Кремля считает, что такие действия якобы не смогут изменить ход войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN .

Кремль отреагировал на поставки танков из Великобритании

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Все больше союзников Украины заявляют, что готовы отправить военную технику Запада в Киев, включая танки. Об этом официально говорило политическое руководство Польши, а Финляндия назвала всего одно условие поставки танков Leopard 2 в Украину. Великобритания также присоединяется к этим сообщениям и говорит о транспортировке в Украину танков Challenger 2. На заявления европейских лидеров отреагировал Кремль.

"Поставки более совершенной военной техники из Великобритании и других европейских стран не смогут изменить ситуацию на месте в Украине и только затянут боевые действия", — пишет CNN , ссылаясь на слова Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля говорит, что танки от союзников якобы "принесут больше проблем государству Украина", а также добавляет привычную российскую пропаганду о том, что Украину используют как "инструмент для достижения своих антироссийских целей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский политик иронически отреагировал на российские санкции против себя. В сообщении министра иностранных дел Клеверли упомянул и Украину.

Также "Комментарии" писали о том, граждане каких стран Европейского Союза поддерживают поставки западной военной техники в Украину для противостояния российской агрессии.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-16-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!