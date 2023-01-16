Кремль отреагировал на поставки танков из Великобритании

Российский политик и голос Кремля Дмитрий Песков отреагировал на поставки западной военной техники из Великобритании и других европейских стран. Спикер Кремля считает, что такие действия якобы не смогут изменить ход войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN .

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Все больше союзников Украины заявляют, что готовы отправить военную технику Запада в Киев, включая танки. Об этом официально говорило политическое руководство Польши, а Финляндия назвала всего одно условие поставки танков Leopard 2 в Украину. Великобритания также присоединяется к этим сообщениям и говорит о транспортировке в Украину танков Challenger 2. На заявления европейских лидеров отреагировал Кремль.

"Поставки более совершенной военной техники из Великобритании и других европейских стран не смогут изменить ситуацию на месте в Украине и только затянут боевые действия", — пишет CNN , ссылаясь на слова Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля говорит, что танки от союзников якобы "принесут больше проблем государству Украина", а также добавляет привычную российскую пропаганду о том, что Украину используют как "инструмент для достижения своих антироссийских целей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский политик иронически отреагировал на российские санкции против себя. В сообщении министра иностранных дел Клеверли упомянул и Украину.

Также "Комментарии" писали о том, граждане каких стран Европейского Союза поддерживают поставки западной военной техники в Украину для противостояния российской агрессии.





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