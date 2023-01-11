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Slava Kot
Оккупационные войска Российской Федерации в очередной раз пытаются совершить провокацию. По информации Центра национального сопротивления, российские военные хотят обстрелять больницу в Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.
Российские военные. Фото из открытых источников
Россияне встретились с отрицательным настроением в свою сторону среди населения Луганщины. Ключевым фактором стала трудная гуманитарная ситуация в области. На временно оккупированных территориях гражданские объекты стали использоваться исключительно для обслуживания российской армии, особенно актуально для медицинских учреждений. Местным жителям не оказывают медицинских услуг, а также выгоняют жителей Луганщины из больниц.
По информации от Центра национального сопротивления, российские войска пытаются совершить провокацию, чтобы подставить ВСУ. Российские оккупанты планируют обстрелять больницу, а целью служит выделение, которое до сих пор принимает гражданских украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном плане российских войск. По данным Центра национального сопротивления, россияне хотят взорвать дамбу на Донбассе.
Также "Комментарии" писали о том, что эстонская разведка раскрыла ключевую дату в России. По данным Эстонии, Владимир Путин вскоре объявит о повторной волне мобилизации для привлечения большего количества военных для войны против Украины.
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