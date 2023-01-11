Кремль готовит провокацию. К чему готовиться украинцам

Оккупационные войска Российской Федерации в очередной раз пытаются совершить провокацию. По информации Центра национального сопротивления, российские военные хотят обстрелять больницу в Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Российские военные. Фото из открытых источников

Россияне встретились с отрицательным настроением в свою сторону среди населения Луганщины. Ключевым фактором стала трудная гуманитарная ситуация в области. На временно оккупированных территориях гражданские объекты стали использоваться исключительно для обслуживания российской армии, особенно актуально для медицинских учреждений. Местным жителям не оказывают медицинских услуг, а также выгоняют жителей Луганщины из больниц.

По информации от Центра национального сопротивления, российские войска пытаются совершить провокацию, чтобы подставить ВСУ. Российские оккупанты планируют обстрелять больницу, а целью служит выделение, которое до сих пор принимает гражданских украинцев.

"Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном плане российских войск. По данным Центра национального сопротивления, россияне хотят взорвать дамбу на Донбассе.

Также "Комментарии" писали о том, что эстонская разведка раскрыла ключевую дату в России. По данным Эстонии, Владимир Путин вскоре объявит о повторной волне мобилизации для привлечения большего количества военных для войны против Украины.

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