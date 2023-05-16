Красный Крест предупредил об угрозе для сельхозугодий Украины

Неразорвавшиеся бомбы, снаряды и мины не только угрожают человеческой жизни в Украине, но и могут сделать много плодородных сельскохозяйственных угодий непригодными для использования на годы, заявил Красный Крест 16 мая. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Украине сохраняется высокая минная опасность

Международный комитет Красного Креста предупредил, что неразорвавшиеся мины и снаряды могут иметь серьезные долгосрочные последствия для сельского хозяйства, жизненно важной части экономики страны.

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"Фермеры часто сталкиваются с невозможным выбором. Каждый день им приходится решать, рисковать ли своей жизнью, чтобы выращивать урожай, или рисковать потерей дохода и средств для содержания семьи", – сказал Эндрю Дункан, руководитель киевского отдела Международного комитета Красного Креста по загрязнению оружием, журналистам в Женеве по видеосвязи из украинской столицы.

Как сообщает агентство AFP, по словам Дункана, загрязнение минами происходит быстрее, чем остатки оружия могут быть обезврежены. На деоккупированных территориях местные жители регулярно встречают мины, часто травмируясь или теряя жизнь.

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