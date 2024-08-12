"Красные линии" Кремля больше не существуют: Украина меняет ход войны

Некоторые западные партнеры Украины постоянно указывали на "красные линии" Кремля, которые не следует переходить. По их мнению, это могло бы привести к началу Третьей мировой войны и ядерному Армагеддону. Однако военная операция Украины в Курской области стирает эти "красные линии", считает аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андреас Умланд опубликовал статью на Foreign Policy, в которой указывает на ошибочность Запада относительно "красных линий", которые они себе установили. По словам Умланда, в США и Германии считали такими неприемлемыми границами запрет использовать западное оружие на территории России, ограничивали радиус применения иностранного оружия для Украины, а также были против перенесения войны на территорию России.

"Отчасти эффект и цель Курской операции может заключаться в том, чтобы еще раз продемонстрировать ошибочность аргумента красной линии", — указывает Умланд.

По его словам, Украина, возможно, пытается боями в Курской области ускорить окончание войны.

"Операция дает понять президенту России Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал, чтобы причинить боль России. И если украинские войска смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией — это может усилить влияние Украины на любые потенциальные переговоры о прекращении войны", — пишет эксперт.

Умланд подчеркивает, что неожиданное наступление Украины подрывает распространенное мнение, что у Путина все рычаги влияния, чтобы диктовать условия прекращения огня. Кроме того, на Путина будет оказываться давление внутри страны, чтобы он вернул взятые под украинский контроль территории РФ.

Андреас Умланд добавляет, что таким образом Украина получила важный рычаг для переговоров. Военная операция в Курской области согласовывается со словами Зеленского, что Украина готова к переговорам и не должна отвоевывать все территории военным путем, а может это сделать с помощью дипломатии. Таким образом, оккупированную территорию России можно было бы обменять на оккупированную территорию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил свое мнение по военной операции Украины в Курской области.



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