Коваленко: Сырский снится российским генералам в кошмарах

Россияне пытаются дискредитировать Александра Сырского, обращая внимания на его "российское прошлое". Они даже называют главкома "своим" и пытаются убедить всех, что теперь российским военным будет проще воевать.

Коваленко рассказал, почему россияне боятся Сырского

"Они пытаются это обставить, что якобы Сырский будет подыгрывать российским оккупантам, поскольку он из "прошлого", — говорит Александр Коваленко.

При этом он уверен, что россияне выдумывают фейки, поскольку именно этот "свой" генерал прогнал их из-под Киева, из Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

"Мы видели множество примеров с 2022 года, когда именно Сырский стал одним из тех кошмаров, который снился российским генералам и продолжает сниться. А поэтому вброс довольно-таки примитивный, никчемный, но вполне ожидаемый", — сказал Коваленко.

Военный обозреватель также подчеркнул, что согласен практически со всеми назначениями в высшем руководстве ВСУ, поскольку это люди опытные, со своим бэкграундом и определенными достижениями.

Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.

Также "Комментарии" рассказывали, что глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что после того, как Александр Сырский был назначен на должность Главнокомандующего ВСУ, Украина будет толькоусиливать свои позиции на фронте.



