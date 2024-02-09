Ермак верит, что с назначением Сырского Украина усилит свои позиции на фронте

Андрей Ермак считает, что после того, как Александр Сырский был назначен на должность Главнокомандующего ВСУ, Украина будет только усиливать свои позиции на фронте. По его словам, президент Владимир Зеленский очень ясно объяснил обществу свои кадровые решения.

Андрей Ермак призвал верить в Украину

"Я хотел бы добавить только следующее: что пора начать верить в Украину",

– отметил Ермак на брифинге.

При этом он подчеркнул важность помощи от ЕС и США, особенно на фоне того, что, несмотря на ее уменьшение, украинские военные остаются на фронте и держат позиции.

Ермак считает, что решение о помощи Украине должно быть принято как можно быстрее, поскольку сокращение военной поддержки не позволяет ВСУ готовиться к новому контрнаступлению.

Вместе с тем глава Офиса президента подчеркнул, что в Сенате США были сделаны первые шаги с целью дальнейшего рассмотрения и утверждения дополнительной военной помощи для Украины. По его словам, в Украине ожидают одобрения этого решения уже в скором времени.

"Это не легко, но я верю, что мы очень скоро получим аналогичные хорошие новости из Вашингтона, которые мы получили из Брюсселя",

– добавил Ермак.

Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.

Также "Комментарии" сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. В ходе совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были подняты вопросы: налаживание системы логистики; своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений.



