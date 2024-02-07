Коваленко о ракетном ударе: Россияне пытались поразить «места базирования» F-16

Россияне масштабной ракетной атакой по Украине якобы пытались уничтожить военную технику, которая вроде бы находится на складах.

Нужно ожидать "победных" сообщений от пропагандистов

"Судя по информационным конвульсиям у россиян, этой ночью они пытались поразить объекты по складированию и сборке дронов, а так же место базирования F-16",

– написал Коваленко.

По его мнению, следует ожидать, что вскоре Минобороны РФ и пропагндисты выйдут с сообщениями о том, что они во время ракетного удара уничтожили эскадрилью F-16 или что-нибудь подобное.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО 7 февраля уничтожили 44 цели: 29 боеголовок и 15 БПЛА. Всего, по его информации, оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. Они били по Украине "искандерами", "калибрами", ракетами С-300 и другими ракетами и дронами.

В противостоянии террору РФ, подчеркнул Залужный, участвовала истребительная авиация Украины, зенитные ракетные войска и мобильные группы сил ПВО.

Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы самые большие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.

Портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готовится к тому, что ей передадут истребители F -16 . Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом вопросе помогают партнеры.

Также издание "Комментарии" сообщало — западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16 . Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Правда, по его словам, нужно еще немного подождать.



