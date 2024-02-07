Коваленко о ракетном ударе: Россияне пытались поразить «места базирования» F-16

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Ткачик Олеся
Россияне масштабной ракетной атакой по Украине якобы пытались уничтожить военную технику, которая вроде бы находится на складах.
Нужно ожидать "победных" сообщений от пропагандистов
По его мнению, следует ожидать, что вскоре Минобороны РФ и пропагндисты выйдут с сообщениями о том, что они во время ракетного удара уничтожили эскадрилью F-16 или что-нибудь подобное.
По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО 7 февраля уничтожили 44 цели: 29 боеголовок и 15 БПЛА. Всего, по его информации, оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. Они били по Украине "искандерами", "калибрами", ракетами С-300 и другими ракетами и дронами.
В противостоянии террору РФ, подчеркнул Залужный, участвовала истребительная авиация Украины, зенитные ракетные войска и мобильные группы сил ПВО.
Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы самые большие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.
Портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готовится к тому, что ей передадут истребители F -16 . Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом вопросе помогают партнеры.
Также издание "Комментарии" сообщало — западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16 . Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Правда, по его словам, нужно еще немного подождать.
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