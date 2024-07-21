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Контрнаступление ВСУ в 2025 году: какие предпосылки и возможные направления

Очевидно, это наступление будет там, где мы можем нарушить логистику врага, говорит Павел Нарожный.

сегодня, 22:10
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Лиля Воробьева

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный в интервью для "Главреда" высказал мнение о возможных предпосылках для контрнаступления ВСУ в 2025 году. Он отметил, что для успешного контрнаступления Украина должна иметь большое количество самолетов F-16 и зенитных ракетных систем, которые обеспечат защиту от российских авиаударов.

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: какие предпосылки и возможные направления

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

"Тогда мы можем наступать", – говорит он, подчеркивая важность этих элементов для возможности проведения контрнаступательных операций.

Нарожный также предположил, что основные направления потенциального контрнаступления будут там, где можно нарушить логистические пути врага, в частности на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готовятся ли ВСУ к новому контрнаступлению . Украинская армия будет готова к контрнаступлению не раньше осени, утверждает украинский военный, майор Вооруженных сил Украины, ветеран Алексей Гетьман.

Участвуя в чате на Главреде, он сказал, что если удастся удерживать это наступление россиян, которое только будет усиливаться в ближайшие несколько недель, украинского контрнаступления возможно будет ожидать осенью.

Многое должно сложиться для этой цели, добавляет эксперт, — и люди, и оружие, и определенные трудности в РФ, в частности, с оружием, и обстрелы российских НПЗ, уничтожение выпускающих оружие российских заводов.

Также "Комментарии" писали о том, где на фронте может находиться котел. С одной стороны, приходится слышать от разных экспертов, что Украина имеет неплохие шансы, чтобы даже перейти в контрнаступление на фронте. С другой – звучат предупреждение, что россияне на самых горячих участках фронта близки к тому, чтобы устроить котел, взяв наших бойцов в окружение.

Политический обозреватель, бывший функционер администрации Рональда Рейгана Джордж Волошин в интервью Kyiv Post отметил, что прошлогоднее контрнаступление ВСУ провалилось в частности из-за того, что россияне смогли построить мощную линию обороны. Украина должна прибегнуть к более хитрому плану в своем новом контрнаступлении.



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