Контрнаступление ВСУ еще может удивить: экс-директор ЦРУ призвал сдержать пессимизм

Несмотря на большие надежды на скорый прорыв защитных линий россиян, этого во время украинского летнего наступления не произошло. Однако экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина еще способна удивить в войне в этом году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на общую статью генерала армии США Дэвида Петреуса и директора "Проекта критических угроз" Фредерика Кагана в издании The Washington Post



Эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

В колонке авторы отмечают, что в последнее время в прессе и среди аналитиков стали чаще появляться критические прогнозы по украинскому контрнаступлению. Петреус и Каган считают, что им следует сдержать свой пессимизм относительно наступления.

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Эксперты указывают, что война не продвигается линейно, поэтому россияне хоть и способны долго держать свою оборону, однако в какой-то момент Украина ее преодолеет и перейдет к более быстрым военным действиям.

"Защитники могут держаться в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя нападающему добиться быстрых успехов, прежде чем защита укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся создать именно такой эффект", — пишут Петреус и Каган и добавляют, что есть основания полагать, что Украина способна это сделать.

Аналитики объясняют, что украинское наступление еще далеко до своего завершения и находится еще на ранних этапах. Эксперты прогнозируют, что контрнаступление будет продолжаться еще не менее четырех месяцев.

Обозреватели отмечают, что на первой линии россияне устали и истощены, ведь не происходило ротации войск с момента наступления украинцев в июне. Кроме того, эксперты указывают, что неизвестно, насколько хорошо создана вторая и третья линия обороны россиян, которая может иметь меньше мин и военных сил.

"Главное то, что российским войскам не хватает больших резервов. Это означает, что любой украинский прорыв имеющихся защитных линий будет трудно быстро закрыть. Именно на это Украина делает ставку", – пишет экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова экс-главы ЦРУ, считающего, что Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска из Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем руководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера".