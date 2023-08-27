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Контрнаступление ВСУ еще может удивить: экс-директор ЦРУ призвал сдержать пессимизм

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина может добиться значительных успехов в начавшемся в начале лета контрнаступлении.

сегодня, 11:00
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на большие надежды на скорый прорыв защитных линий россиян, этого во время украинского летнего наступления не произошло. Однако экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина еще способна удивить в войне в этом году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на общую статью генерала армии США Дэвида Петреуса и директора "Проекта критических угроз" Фредерика Кагана в издании The Washington Post

Контрнаступление ВСУ еще может удивить: экс-директор ЦРУ призвал сдержать пессимизм

Эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

В колонке авторы отмечают, что в последнее время в прессе и среди аналитиков стали чаще появляться критические прогнозы по украинскому контрнаступлению. Петреус и Каган считают, что им следует сдержать свой пессимизм относительно наступления.


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Эксперты указывают, что война не продвигается линейно, поэтому россияне хоть и способны долго держать свою оборону, однако в какой-то момент Украина ее преодолеет и перейдет к более быстрым военным действиям.

"Защитники могут держаться в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя нападающему добиться быстрых успехов, прежде чем защита укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся создать именно такой эффект", — пишут Петреус и Каган и добавляют, что есть основания полагать, что Украина способна это сделать.

Аналитики объясняют, что украинское наступление еще далеко до своего завершения и находится еще на ранних этапах. Эксперты прогнозируют, что контрнаступление будет продолжаться еще не менее четырех месяцев.

Обозреватели отмечают, что на первой линии россияне устали и истощены, ведь не происходило ротации войск с момента наступления украинцев в июне. Кроме того, эксперты указывают, что неизвестно, насколько хорошо создана вторая и третья линия обороны россиян, которая может иметь меньше мин и военных сил.

"Главное то, что российским войскам не хватает больших резервов. Это означает, что любой украинский прорыв имеющихся защитных линий будет трудно быстро закрыть. Именно на это Украина делает ставку", – пишет экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова экс-главы ЦРУ, считающего, что Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска из Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем руководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера".



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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/08/24/ukraine-counteroffensive-victory-breakout/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:13

Осоромились на весь світ. Залужного викликали на килим копняків надавати і він держкоштом поїхав отримувати. Наступ - це не у схронах ховатись у майні старого Ріната в Донецькому аеропорту Азовсталі. Поки корумповані базікали ворог тихо будував укріплення які наша розвідка не помітила. Гніле і корумповане може здивувати тільки гнилим і корумпованим, воно не розвивається тільки гниє. Дива не буде з цими.


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