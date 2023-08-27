Контрнаступление ВСУ еще может удивить: экс-директор ЦРУ призвал сдержать пессимизм

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Slava Kot
Несмотря на большие надежды на скорый прорыв защитных линий россиян, этого во время украинского летнего наступления не произошло. Однако экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина еще способна удивить в войне в этом году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на общую статью генерала армии США Дэвида Петреуса и директора "Проекта критических угроз" Фредерика Кагана в издании The Washington Post
Эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус. Фото из открытых источников
В колонке авторы отмечают, что в последнее время в прессе и среди аналитиков стали чаще появляться критические прогнозы по украинскому контрнаступлению. Петреус и Каган считают, что им следует сдержать свой пессимизм относительно наступления.
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Эксперты указывают, что война не продвигается линейно, поэтому россияне хоть и способны долго держать свою оборону, однако в какой-то момент Украина ее преодолеет и перейдет к более быстрым военным действиям.
Аналитики объясняют, что украинское наступление еще далеко до своего завершения и находится еще на ранних этапах. Эксперты прогнозируют, что контрнаступление будет продолжаться еще не менее четырех месяцев.
Обозреватели отмечают, что на первой линии россияне устали и истощены, ведь не происходило ротации войск с момента наступления украинцев в июне. Кроме того, эксперты указывают, что неизвестно, насколько хорошо создана вторая и третья линия обороны россиян, которая может иметь меньше мин и военных сил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова экс-главы ЦРУ, считающего, что Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска из Украины.
Также "Комментарии" писали о бывшем руководителе ЦРУ, который дал прогноз на будущее для группы "Вагнера".
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Ігор
сегодня, 10:13
Осоромились на весь світ. Залужного викликали на килим копняків надавати і він держкоштом поїхав отримувати. Наступ - це не у схронах ховатись у майні старого Ріната в Донецькому аеропорту Азовсталі. Поки корумповані базікали ворог тихо будував укріплення які наша розвідка не помітила. Гніле і корумповане може здивувати тільки гнилим і корумпованим, воно не розвивається тільки гниє. Дива не буде з цими.