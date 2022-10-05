Контрнаступление усиливается: ВСУ обратились с важной просьбой к партизанам

Центр национального сопротивления просит украинцев сообщать о перемещении россиян на временно оккупированных территориях. Это не только большое дело для успешного продвижения ВСУ, но и залог того, что победа наступит значительно быстрее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте ЦНС.

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что сами военные очень благодарны неравнодушным гражданам и партизанам на оккупированных территориях. Только за последние несколько дней благодаря передачи важной информации украинскими защитниками на юге было уничтожено 6 складов боеприпасов и три вражеские базы.

В ЦНС подчеркивают, что точные координаты, которые передают украинские партизаны уже помогли Украине с помощью ракетных ударов уничтожить не только много живой силы противника, но и лишить Россию мощной военной техники.

В Центре сопротивления обращают внимание на то, что не нужно брать во внимание постановочные результаты фейковых референдумов оккупантов, нудно продолжать работать, приближая долгожданную победу и уничтожая врага на своей земле.

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