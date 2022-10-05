logo

BTC/USD

20185.65

ETH/USD

1354.01

LTC/USD

54.99

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление усиливается: ВСУ обратились с важной просьбой к партизанам
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление усиливается: ВСУ обратились с важной просьбой к партизанам

ВСУ продолжают наступление по всей линии фронта

сегодня, 08:10 comments1369
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Центр национального сопротивления просит украинцев сообщать о перемещении россиян на временно оккупированных территориях. Это не только большое дело для успешного продвижения ВСУ, но и залог того, что победа наступит значительно быстрее. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте ЦНС.

Контрнаступление усиливается: ВСУ обратились с важной просьбой к партизанам

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что сами военные очень благодарны неравнодушным гражданам и партизанам на оккупированных территориях. Только за последние несколько дней благодаря передачи важной информации украинскими защитниками на юге было уничтожено 6 складов боеприпасов и три вражеские базы.                                                                                                                    

В ЦНС подчеркивают, что точные координаты, которые передают украинские партизаны уже помогли Украине с помощью ракетных ударов уничтожить не только много живой силы противника, но и лишить Россию мощной военной техники.

В Центре сопротивления обращают внимание на то, что не нужно брать во внимание постановочные результаты фейковых референдумов оккупантов, нудно продолжать работать, приближая долгожданную победу и уничтожая врага на своей земле.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия полностью закончила оформление аннексии части Украины: что теперь предпримет российский диктатор Путин – какие неприятности готовит враг.                                                                                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/10/04/ukrayinske-pidpillya-prodovzhuye-povidomlyaty-pro-peremishhennya-voroga-na-tot/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!