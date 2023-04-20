Контрнаступление: Прогнозы по действиям оккупантов

Эксперты спрогнозировали, как могут действовать российские оккупанты в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишут "Комментарии".



Армия РФ во время контрнаступления Украины вынуждена будет опрокидывать силы

По его словам, в начале украинского широкомасштабного наступления на любом участке фронта, а это, как правило, соединенные сосуды, россиянам придется опрокидывать резервы. Речь идет о более или менее боеспособных частях и большей части сил и средств, техники, боеприпасов на участок прорыва.

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"Поэтому в районе Бахмута и не только там, но и по всем районам, где сейчас происходят наступательные действия россиян, — это и Авдеевка, и Марьинка, и Белогоровка, и Кременная, им придется уменьшать количество используемых боеприпасов и потому захлебнутся сами наступательные действия", — предполагает он.

В дальнейшем россиянам придется переходить в режим глухой обороны. Примечательно, что оборонительные рубежи в этих точках у них не готовы, потому что они наступали. Оборонительные рубежи у них где-то в глубине 15-20 км от линии фронта.

"То есть в районе Бахмута, если снять поставки боеприпасов, им придется отходить на линию, скажем, Попасной, выравнивать фронт. Это будет и в районе Авдеевки, у той же Марьинки и, допустим, в той же Кременной – из лесов Кременной они вряд ли будут выходить, им придется в этих лесах обороняться. Я думаю, осталось недолго — возможно, несколько недель или даже дней до начала нашего наступления, и этот момент будет виден очень хорошо. Сначала они остановят наступательные действия, а затем начнут отходить", — добавил Роман Свитан.

Как писали "Комментарии", наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что эксперт озвучил четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению.

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