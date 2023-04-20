Контрнаступление: Прогнозы по действиям оккупантов

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Моесеенко Валентина
Эксперты спрогнозировали, как могут действовать российские оккупанты в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишут "Комментарии".
Армия РФ во время контрнаступления Украины вынуждена будет опрокидывать силы
По его словам, в начале украинского широкомасштабного наступления на любом участке фронта, а это, как правило, соединенные сосуды, россиянам придется опрокидывать резервы. Речь идет о более или менее боеспособных частях и большей части сил и средств, техники, боеприпасов на участок прорыва.
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В дальнейшем россиянам придется переходить в режим глухой обороны. Примечательно, что оборонительные рубежи в этих точках у них не готовы, потому что они наступали. Оборонительные рубежи у них где-то в глубине 15-20 км от линии фронта.
Как писали "Комментарии", наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что эксперт озвучил четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению.
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