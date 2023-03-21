Контрнаступление и снарядный голод: что ждет ВСУ

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Моесеенко Валентина
Будут ли с чем Силы обороны идти в наступление, рассчитывая при этом на успех, объясняет Центр стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".
Украине не грозит «снарядный голод»
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"Снарядный голод" в прошлом году переориентировал Силы обороны Украины на "натовский" 155-й калибр. Украина получила доступ в запасы боеприпасов западных стран. Кроме того, наращивается производство 155-миллиметровых снарядов для украинских нужд.
Украинская артиллерия более высокоточна, поэтому не требует обязательного количественного паритета по БК с врагом, привыкшим вести массированную неприцельную стрельбу.
Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.
Речь шла на портале Комментарии и о том, что Европейский союз согласовал план, по которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
Читайте также на сайте "Комментарии" — сможет ли Украина "достать" замороженные российские миллиарды за рубежом.
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