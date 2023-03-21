Контрнаступление и снарядный голод: что ждет ВСУ

Будут ли с чем Силы обороны идти в наступление, рассчитывая при этом на успех, объясняет Центр стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".



Украине не грозит «снарядный голод»

"Страны ЕС договорились о предоставлении Украине миллиона единиц 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев. Боеприпасы – один из самых главных запросов Украины по военной помощи партнеров", — говорят в Центре.

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"Снарядный голод" в прошлом году переориентировал Силы обороны Украины на "натовский" 155-й калибр. Украина получила доступ в запасы боеприпасов западных стран. Кроме того, наращивается производство 155-миллиметровых снарядов для украинских нужд.

"Достаточное количество боеприпасов чрезвычайно важно для отпора России, ведущей против Украины войну на истощение. Преимущество на поле боя будет зависеть от того, у кого более длинный конвейер боеприпасов", – анализируют специалисты.

Украинская артиллерия более высокоточна, поэтому не требует обязательного количественного паритета по БК с врагом, привыкшим вести массированную неприцельную стрельбу. Каждый день украинские военные сейчас в среднем за сутки выстреливают около 5 тысяч снарядов разных калибров

Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.

Речь шла на портале Комментарии и о том, что Европейский союз согласовал план, по которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.

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