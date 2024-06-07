Контратака ВСУ прошла успешно: какой населенный пункт удалось деоккупировать

Украинские защитники успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часова Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик таблоид "Bild" Юлиан Рёпке.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В анализе отмечается, что при наступлении на Часов Яр к западу от Бахмута российская армия использует тактику двойного удара. ВС РФ напрямую атакуют микрорайон "Канал" на востоке города, а также обходят его с флангов.

В "Bild" напоминают, что в конце апреля российские оккупанты продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец – Донбасс. На севере они недавно захватили посёлок Калиновка и также вышли к каналу. При этом микрорайон "Канал" полностью разрушен, но остаётся под контролем украинских защитников.

Однако, как пишет "Bild", на днях ВСУ успешно контратаковали и отбили Калиновку.

"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала у Часова Яра", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спецслужбы на Западе считают, что Россия имеет общее преимущество на войне, поэтому Украина может понести "значительно большие территориальные потери", чем в первой половине этого года. Кроме того, из-за медленной мобилизации и попыток сохранить личный состав Украина, вероятно, не сможет "перехватить инициативу" в войне до конца 2024 года.



