Спецслужбы на Западе считают, что Россия имеет общее преимущество на войне, поэтому Украина может понести "значительно большие территориальные потери", чем в первой половине этого года. Кроме того, из-за медленной мобилизации и попыток сохранить личный состав Украина, вероятно, не сможет "перехватить инициативу" в войне до конца 2024 года.



Украина может лишиться значительных территорий. Фото: Виталий Носач

Немецкое издание FAS ознакомилось с прогнозами западных спецслужб по войне в Украине и указывает, что ситуация выглядит мрачно из-за превосходства России. В частности россияне значительно больше используют артиллерию и могут компенсировать свои потери личного состава. В то время как Украина пока не может компенсировать потери и создать необходимые резервы, а новая мобилизация даст результат только в конце лета, когда призывники пройдут обучение.

FAS указывает, что Украина заняла оборонную позицию и затягивает бои. Основная цель таких действий, это попытка Украины "сохранить личный состав", и таким образом Киев "выигрывает время, уступая территорию". Украина ожидает, что это время может дать возможность провести мобилизацию и возобновить ВПК. Однако массированные ракетные удары по объектам военно-промышленного комплекса могут создать проблемы.

Представитель оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер подтвердил подобные заявления о недостаточном количестве в Украине боеприпасов и проблемах с мобилизацией. Кроме того, немецкий депутат указал, что пессимистические сообщения также распространяются с целью показать безнадежную ситуацию в Украине и бесполезность военной поддержки странами Запада. По его словам, цель таких действий, это "тонко, но жестоко" надавить на Украину, чтобы она "уступила территорию".

Другой депутат от социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер также согласился с оценками спецслужб по ситуации в Украине. Однако он подчеркнул, что установленные Западом "красные линии" должны исчезнуть, а Украине нужно разрешить использовать оружие для ударов по РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на ракетный удар России по Харькову.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал "полной изменой" любые договоренности Путина с Западом по войне в Украине, что позволяет российскому диктатору быть безнаказанным.