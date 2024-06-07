Почему нам придется отходить под Краматорск или Славянск: сорвали ли мы планы врага

Несмотря на то, что все больше западного оружия поступает в Украину, нашим защитникам приходится титаническими усилиями сдерживать врага, который продолжает давить. Особенно жарко на Востоке. Что сейчас происходит на фронте? Какие планы россиян нам удалось разрушить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Есть "неприятные звоночки" для Украины

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что ситуация на востоке Украины достаточно тяжелая и напряженная. За неимением западного вооружения мы "потихоньку отступаем".

Эксперт добавил, что сейчас больше внимания уделено ситуации в Харьковской области, несмотря на то, что в Донецкой области ситуация требует конкретных действий.

"Количество снарядов, которые предоставляют нам западные союзники, еще недостаточно для того, чтобы насытить ею все участки фронта. И сейчас внимание приковано к Харьковскому направлению. И, насколько я знаю, именно артиллерийским бригадам и воюющей там бригадной артиллерии предоставлено максимум снарядов", — отметил Жирохов.

По словам эксперта, пока Силы обороны не закрепятся на фортификационных сооружениях и линиях обороны на востоке, Украина продолжит отступать и сдавать свои территории, ведь воюющие на этом участке фронта бригады наносят максимальный ущерб врагу и имеют минимальные потери.

"И, по крайней мере, к первой линии обороны мы будем отступать", — считает военный эксперт.

В то же время Жирохов обратил внимание на ситуацию вблизи города Часов Яр. Он заявил, что оккупанты уже имеют плацдарм на правом берегу канала Северский Донец – Донбасс и форсят это очень мощно. Эксперт считает, что это "неприятные звоночки" для Украины.

"Насколько это соответствует действительности, посмотрим. Но это неприятный колокольчик, который может означать то, что отступление будет ускорено. И мы отойдем, условно, под Краматорск или под Славянск, на строящиеся линии обороны быстрее, чем планировали", – высказался Жирохов.

Планы врага потерпели неудачу из-за сильного сопротивления украинских сил

Военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал, что россияне пытаются изменить тактику и расширить фронт в Харьковской или Сумской областях, вместо запланированного наступления на севере. В частности, после того, как ВСУ фактически отбили позиции в Волчанске, враг начал продвигаться на других участках фронта.

По словам эксперта, с самого начала нового наступления российских войск в Харьковской области рассматривалась возможность расширения атаки РФ на две другие точки – Казачью Лопань с одной стороны и Грайворона, угрожавшие из-за Большой Писаревки Богодуховой или Золочева. Также рассматривалась возможность наступления в Сумской области через населенный пункт Суджа, где также были размещены российские войска.

Однако, по словам эксперта, эти планы потерпели неудачу из-за сильного сопротивления украинских сил. Российские войска не смогли достичь своих целей в Липцах и Волчанске, где они были вынуждены просить о подкреплении и где в конце концов враг изменил свою стратегию, пытаясь восстановить свои силы, чтобы снова расширить фронт.

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