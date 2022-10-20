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Консультант Шойгу проговорился об иранских беспилотниках, он не знал, что микрофон включен (ВИДЕО)

Власти России запрещают говорить, что дроны-камикадзе иранского производства.

сегодня, 18:32
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Автор:

Slava Kot








Директор московского Центра стратегического и технологического анализа, консультирующего министра Сергея Шойгу Руслан Пухов не знал, что у него был включен микрофон и во время эфира рассказал, что власти РФ запрещают называть закупленные дроны-камикадзе иранскими. Видео с конфузом россиянина попало в сеть.

Консультант Шойгу проговорился об иранских беспилотниках, он не знал, что микрофон включен (ВИДЕО)

Руслан Пухов. Фото с открытых источников

На одном из российских пропагандистских каналов был приглашен в качестве эксперта по ситуации на фронте Руслан Пухов. Ведущие пригласили гостя и подошли к диванам для начала разговора. Пухов скорее всего считал, что микрофон у него выключен и предупредил ведущих, что об иранских дронах говорить не нужно.

"Я очень прошу вас за эти иранские беспилотники. Мы все знаем, что они иранские, но власть этого не признает", – случайно озвучил в эфире слова Руслан Пухов.

Примечательно, что пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявлял, что армия РФ не использует беспилотники из Ирана, а вся техника на поле боя исключительно российского производства. Россия переименовала иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в "Герань-2" и периодически наносит ими удары по Украине.

Посмотреть видео с российским экспертом Русланом Пуховым можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планирует заказать новые и мощные дроны в Иране. Новые БПЛА могут нести более мощную боеголовку, чем Shahed-136, которые РФ уже использует на украинском фронте.

Также "Комментарии" писали о характеристиках дронов-камикадзе, которые Российская Федерация может купить у Исламского государства. По предварительным оценкам, РФ планирует приобрести беспилотники Arash-2.



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Источник: https://mobile.twitter.com/doxa_journal/status/1583049239713972224
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