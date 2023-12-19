Комбат о ситуации на войне: не вижу вариантов победы

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Slava Kot
Командир батальона 54-й ОМБ Кирилл Верес объясняет, что в своей зоне ответственности не видит вариантов для победы. По его словам, война в Украине, которые и все другие войны закончится переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кирилла Вереса для ТСН.
Комбат Кирилл Верес. Фото из открытых источников
Кирилл Верес говорит, что в его подразделении в общем-то все хорошо с ситуацией, однако общую картину военный описывает мрачно.
Военный рассказал, что любые войны завершаются переговорами. Однако Украина пока не будет идти на мирные переговоры с Россией.
Украинский военный объясняет, что Вторая мировая закончилась переговорами и капитуляцией Германии при режиме Гитлера. Верес указывает, что вопрос в том, какие это будут условия.
Несмотря на это командир батальона объясняет, что война должна закончиться тогда, когда будет уверенность в невозможности новых нападений России в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВФ рассказали, сколько продержится Украина без помощи Запада.
Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который объяснил, где скрывается 80 тысяч уклоняющихся от мобилизации.
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Ігор
сегодня, 10:34
Він як і всі і мінних полів не бачив. Вони всі бачили і реготали з саперних лопаток і танків 1960-х років. Не бачили дронів. В нас вони не бачили корупції, не бачили численних чиновницьких паразитів, переможної брехні. Бачили тільки можливість паразитувати на західній допомоги. Вони себе бачили найманцями, коли їх хтось зі сторони, хто найняв їх, потрібен забезпечити усім готовим, а ні власна країна. Тому і програли. Тепер після програшу такі будуть з'являтись як гриби після дощу.