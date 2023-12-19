Комбат о ситуации на войне: не вижу вариантов победы

Командир батальона 54-й ОМБ Кирилл Верес объясняет, что в своей зоне ответственности не видит вариантов для победы. По его словам, война в Украине, которые и все другие войны закончится переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кирилла Вереса для ТСН.



Комбат Кирилл Верес. Фото из открытых источников

Кирилл Верес говорит, что в его подразделении в общем-то все хорошо с ситуацией, однако общую картину военный описывает мрачно.

"Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы, пожалуй, сейчас больше относимся ко второму. Если говорим в целом обо всей стране, я считаю, что мы проигрываем", — сказал Верес.

Военный рассказал, что любые войны завершаются переговорами. Однако Украина пока не будет идти на мирные переговоры с Россией.

"Я пока не вижу вариантов победы. Всегда все войны заканчиваются переговорами", – говорит Кирилл Верес.

Украинский военный объясняет, что Вторая мировая закончилась переговорами и капитуляцией Германии при режиме Гитлера. Верес указывает, что вопрос в том, какие это будут условия.

Несмотря на это командир батальона объясняет, что война должна закончиться тогда, когда будет уверенность в невозможности новых нападений России в будущем.

"Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно", — говорит Верес и добавляет, что победа для него также будет означать, что его бойцы не будут подвергаться опасности и будут оставаться живы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВФ рассказали, сколько продержится Украина без помощи Запада.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который объяснил, где скрывается 80 тысяч уклоняющихся от мобилизации.