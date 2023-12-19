logo

BTC/USD

43086.80

ETH/USD

2247.61

LTC/USD

71.32

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Комбат о ситуации на войне: не вижу вариантов победы
commentss НОВОСТИ Все новости

Комбат о ситуации на войне: не вижу вариантов победы

Украинский военный из 54-й ОМБ Кирилл Верес рассказал о своем видении окончания войны в Украине.

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Командир батальона 54-й ОМБ Кирилл Верес объясняет, что в своей зоне ответственности не видит вариантов для победы. По его словам, война в Украине, которые и все другие войны закончится переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кирилла Вереса для ТСН.

Комбат о ситуации на войне: не вижу вариантов победы

Комбат Кирилл Верес. Фото из открытых источников

Кирилл Верес говорит, что в его подразделении в общем-то все хорошо с ситуацией, однако общую картину военный описывает мрачно.

"Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы, пожалуй, сейчас больше относимся ко второму. Если говорим в целом обо всей стране, я считаю, что мы проигрываем", — сказал Верес.

Военный рассказал, что любые войны завершаются переговорами. Однако Украина пока не будет идти на мирные переговоры с Россией.

"Я пока не вижу вариантов победы. Всегда все войны заканчиваются переговорами", – говорит Кирилл Верес.

Украинский военный объясняет, что Вторая мировая закончилась переговорами и капитуляцией Германии при режиме Гитлера. Верес указывает, что вопрос в том, какие это будут условия.

Несмотря на это командир батальона объясняет, что война должна закончиться тогда, когда будет уверенность в невозможности новых нападений России в будущем.

"Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно", — говорит Верес и добавляет, что победа для него также будет означать, что его бойцы не будут подвергаться опасности и будут оставаться живы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВФ рассказали, сколько продержится Украина без помощи Запада.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который объяснил, где скрывается 80 тысяч уклоняющихся от мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/koli-zakinchitsya-viyna-i-yakim-bude-yiyi-final-neochikuvani-zayavi-kombata-veresa-u-vidvertomu-interv-yu-2474374.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:34

Він як і всі і мінних полів не бачив. Вони всі бачили і реготали з саперних лопаток і танків 1960-х років. Не бачили дронів. В нас вони не бачили корупції, не бачили численних чиновницьких паразитів, переможної брехні. Бачили тільки можливість паразитувати на західній допомоги. Вони себе бачили найманцями, коли їх хтось зі сторони, хто найняв їх, потрібен забезпечити усім готовим, а ні власна країна. Тому і програли. Тепер після програшу такі будуть з'являтись як гриби після дощу.


Новости

Все новости