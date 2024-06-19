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Комбат 3-й штурмовой о ситуации на поле боя: "Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно"

Командир батальона Третьей штурмовой бригады рассказал, как можно изменить ситуацию и уберечь Украину от поражения в войне.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук считает, что на данном этапе войны Украина "проигрывает". По его словам, это очевидно из-за потери территорий, а также "лучших людей".

Комбат 3-й штурмовой о ситуации на поле боя: "Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно"

Украинский военный Дмитрий Кухарчук. Фото из открытых источников

Украинский военный Дмитрий Кухарчук в интервью "Украинской правде" рассказал о ситуации на поле боя.

"Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей", — сказал комбат Третьей штурмовой.

По словам Кухарчука, государство должно пересмотреть процесс мобилизации, который поможет изменить ход войны.

"Здесь все-таки государство должно пересмотреть свое отношение к себе, к своим гражданам, поменять полностью подходы. Ну и должны произойти изменения, которые, как причинно-следственная связь, могут повлечь за собой ментальные изменения. И тогда не нужно будет искать мобилизационный ресурс – он сам по себе будет найден", – говорит Кухарчук.

Командир батальона уверяет, если "никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут", тогда "мы проиграем эту войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении народного депутата Руслана Горбенко, указавшего, что после "аудита Сырского" изменилось число потребностей украинской армии, которое ранее составляло 500 тыс. человек. По словам нардепа, украинскому войску в этом году нужно мобилизовать около 100-110 тыс. военнообязанных.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев считает, что работники ТЦК не нарушают законы в отношении гражданских лиц. Кроме того, появились результаты опроса о нарушениях со стороны гражданских к сотрудникпм ТЦК.




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