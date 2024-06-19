Комбат 3-й штурмовой о ситуации на поле боя: "Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно"

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Slava Kot
Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук считает, что на данном этапе войны Украина "проигрывает". По его словам, это очевидно из-за потери территорий, а также "лучших людей".
Украинский военный Дмитрий Кухарчук. Фото из открытых источников
Украинский военный Дмитрий Кухарчук в интервью "Украинской правде" рассказал о ситуации на поле боя.
По словам Кухарчука, государство должно пересмотреть процесс мобилизации, который поможет изменить ход войны.
Командир батальона уверяет, если "никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут", тогда "мы проиграем эту войну".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении народного депутата Руслана Горбенко, указавшего, что после "аудита Сырского" изменилось число потребностей украинской армии, которое ранее составляло 500 тыс. человек. По словам нардепа, украинскому войску в этом году нужно мобилизовать около 100-110 тыс. военнообязанных.
Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев считает, что работники ТЦК не нарушают законы в отношении гражданских лиц. Кроме того, появились результаты опроса о нарушениях со стороны гражданских к сотрудникпм ТЦК.
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