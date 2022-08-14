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Командиры российских оккупантов убегают из Херсона в Мелитополь: названа причина

Городские силы сопротивления будут рады их встретить

сегодня, 16:23
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как ВСУ прицельно ударили по всем мостам в Херсонской области командиры оккупантов принялись бежать в Мелитополь. Партизанское движение Мелитополя уже готов встречать россиян. Как передает портал "Комментарии", такой информацией в эфире общенационального телемарафона поделился мэр Мелитополя Иван Федоров.

Командиры российских оккупантов убегают из Херсона в Мелитополь: названа причина

Российские войска. Фото: из открытых источников

В эфире марафона Федорова попросили прокомментировать заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима о том, что российские командиры начали перебираться из Херсона в Мелитополь. Мол такое решение российское командование начало принимать после того, как ВСУ несколько недель подряд начали прицельно быть по логистическим путям и теперь подразделения рашистов на левом берегу остались без командиров. Мэр Мелитополя подтвердил информацию о том, что действительно сказанное Кимом есть правда, потому что в Мелитополе действительно начали фиксировать приезд с Херсона российских офицеров.

Федоров объяснил, почему россияне решают из Херсона перебираться именно в Мелитополь. По его словам, Мелитополь — самая близкая точка к Крыму и с города удобно вести командование. Сейчас украинское сопротивление занято тем, что устанавливает, кто именно из оккупантов перебрался в Мелитополь, чтобы украинские спецслужбы получили точные имена, фамилии, звания.

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