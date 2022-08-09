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"Командира разорвало - в пакет и увезли": оккупанты жалуются на большие потери на Херсонщине (ВИДЕО)

Российский военный рассказывает матери о больших потерях и страшных смертях

сегодня, 15:14
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ГУР МОУ. 

"Командира разорвало - в пакет и увезли": оккупанты жалуются на большие потери на Херсонщине (ВИДЕО)

Оккупанты жалуются на большие потери и рассказывают родственникам, что по телевизору им не расскажут правду. Об этом говорится в очередном перехвате телефонного разговора российского захватчика. 

Российский военный находясь в Херсонской области рассказывает матери о больших потерях и страшных смертях:

"У нас вчера осколки пролетали, мы успели... Тут если убивают, мам, я вот видел наших, что неделю назад командира роты и замкомандира просто прилетело...в окоп на*уй их просто пополам разорвало их загрузили просто в пакет и увезли... там уже всё", — рассказывает оккупант.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S9BRiVZe3ps&t=2s
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