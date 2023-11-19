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Командир ВСУ призвал мобилизовать 18-20-летних студентов для войны

Украинский военный предлагает усилить мобилизацию в Украине и приобщить студентов к войне.

сегодня, 12:25
Автор:
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Slava Kot
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Командир штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло" заявил о необходимости мобилизовать студентов для войны против России. По его словам, студенты подходят для мобилизации и должны воевать.

Командир ВСУ призвал мобилизовать 18-20-летних студентов для войны

Командир штурмового батальона Петр Горбатенко. Фото из открытых источников

Во время интервью с журналисткой Наталией Мосейчук украинский военный Петр Горбатенко рассказал о необходимости проводить более широкую мобилизацию, в том числе привлекать и студентов, ведь, несмотря на отсутствие опыта, их могут подготовить для войны.


"Надо мобилизовать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они что, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — сказал Петр Горбатенко.

Командир батальона рассказал, что у 50-летних мобилизованных мужчин много хронических заболеваний, поэтому большинство из них уже не способны выполнять боевые задачи. Таким образом, мобилизация студентов смогла бы заменить старших мужчин призывного возраста для активных боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о командире штурмовиков, который рассказал о том, как украинским солдатам увеличить шансы на выживание во время войны. Военный также поделился информацией по своим наблюдениям, от чего умирает большинство солдат в Украине.

Также "Комментарии" писали о неожиданной проблеме военных, которая может свести их с ума. По словам военнослужащего ВСУ, существуют реальные проблемы с мышами в окопах и блиндажах, которые могут в некоторых случаях даже обгрызать пальцы. Интересно, что в некоторых странах ЕС, где учат украинских солдат, разлаживают трупы животных в окопах. Таким образом, ожидается, что военных лучше подготовят к шоку войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cw70uwIDauk&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:07

Чиновників, прокурорів, всіх контролерів разом з мовним омбутсменом в першу чергу мобілізувати. Починати з тих хто на розкішних машинах та у розкішних ресторанах. Чому про жінок забули, вони що нездатні керувати технологічною західної зброєю?


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