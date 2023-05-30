logo

BTC/USD

27723.08

ETH/USD

1904.62

LTC/USD

92.27

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Командир РДК поддержал основателя ЧВК "Вагнер"
commentss НОВОСТИ Все новости

Командир РДК поддержал основателя ЧВК "Вагнер"

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин выразил поддержку критике Пригожиным Министерства обороны РФ

сегодня, 16:29
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин (Никитин) прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Москву, а также критическое заявление основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина в адрес министерства обороны РФ. Денис Капустин, как "москвич во втором поколении", по его словам, не испытывает восторга от страданий москвичей, но призвал помнить, кто является первопричиной атаки и кто начал текущую войну. Об этом сообщают "Комментарии".

Командир РДК поддержал основателя ЧВК "Вагнер"

Денис Капустин

"Друзья, с интересом послушал выступление Евгения Пригожина, как всегда эмоциональное... Евгений Пригожин, также как и  я, как ни парадоксально это не звучало, является патриотом России и также, как и я, он негодует, недоволен тем, что украинские беспилотники пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я, как москвич во втором поколении, не рад тому, что простые жители Москвы, безотносительно от их позиции, страдают, просыпаются от взрывов. Война, в любом ее проявлении, это ужас и кошмар. Но все мы знаем, где находятся ее подстрекатели и где находятся те люди, которые ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что я и Евгений Пригожин, находимся абсолютно на разных сторонах баррикад, я солидарен с ним в его праведном гневе и в том, как он осудил эти события", — заявил Денис Капустин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Тем временем, Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве

Кличко рассказал, как погибла женщина во время атаки дронов.

А под Москвой загорелся завод. На территории спиртзавода загорелся склад с пластиком.

Напомним, что владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на атаку беспилотников по Москве и резко высказался о Министерстве обороны России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!