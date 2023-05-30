Командир РДК поддержал основателя ЧВК "Вагнер"

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин (Никитин) прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Москву, а также критическое заявление основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина в адрес министерства обороны РФ. Денис Капустин, как "москвич во втором поколении", по его словам, не испытывает восторга от страданий москвичей, но призвал помнить, кто является первопричиной атаки и кто начал текущую войну. Об этом сообщают "Комментарии".

Денис Капустин

"Друзья, с интересом послушал выступление Евгения Пригожина, как всегда эмоциональное... Евгений Пригожин, также как и я, как ни парадоксально это не звучало, является патриотом России и также, как и я, он негодует, недоволен тем, что украинские беспилотники пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я, как москвич во втором поколении, не рад тому, что простые жители Москвы, безотносительно от их позиции, страдают, просыпаются от взрывов. Война, в любом ее проявлении, это ужас и кошмар. Но все мы знаем, где находятся ее подстрекатели и где находятся те люди, которые ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что я и Евгений Пригожин, находимся абсолютно на разных сторонах баррикад, я солидарен с ним в его праведном гневе и в том, как он осудил эти события", — заявил Денис Капустин.

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Тем временем, Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.

Кличко рассказал, как погибла женщина во время атаки дронов.

А под Москвой загорелся завод. На территории спиртзавода загорелся склад с пластиком.

Напомним, что владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на атаку беспилотников по Москве и резко высказался о Министерстве обороны России.



