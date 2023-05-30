Кличко рассказал, как погибла женщина во время атаки дронов

Мэр Киева Виталий Кличко посетил разрушенный дом в результате российской ночной атаки по столице Украины, где пострадали 11 человек и погибла одна женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского политика.

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Виталий Кличко приехал в киевскую многоэтажку, расположенную в Голосеевском районе города. Именно туда ночью попали обломки российского беспилотника, вызвавшего разрушение и пожар в доме.

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По словам мэра, спасательные работы завершены. Из-за российской атаки из дома эвакуировали 20 человек. Однако одна украинка погибла. Кличко рассказал о деталях ее смерти.

"Женщина, погибшая во время ночной атаки дронами, перед тем вышла на балкон посмотреть, как работает ПВО", — сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева просит не выходить на балконы и улицы во время работы противовоздушных систем, защищающих украинское население от ударов дронов и ракет россиян. Всего в результате ночной атаки по Киеву пострадали 11 человек, шесть из них получили медицинскую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал две важные причины, почему публикация фотографий со сбитыми ракетами может повредить безопасности Украины. В частности, это касается того, что враг может определить место нахождения украинских систем ПВО, а также использовать изображения для пропагандистских целей.

Также "Комментарии" писали, что представитель Кремля Дмитрий Песков во время своего брифинга отреагировал на атаку неизвестными беспилотниками по Москве и прилегающих к ней территориях.