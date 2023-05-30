logo

BTC/USD

27919.57

ETH/USD

1910.85

LTC/USD

92.64

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Были слышны взрывы: под Москвой загорелся завод
commentss НОВОСТИ Все новости

Были слышны взрывы: под Москвой загорелся завод

На территории спиртзавода загорелся склад с пластиком

сегодня, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Под Москвой, в селе Осташово (Волоколамский городской округ Московской области), произошел пожар на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции. Там загорелся склад с пластиком. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Были слышны взрывы: под Москвой загорелся завод

Под Москвой загорелся спиртзавод. Фото: из открытых источников

Известно, что первоначально огонь охватил двухэтажное здание склада с пластиком, площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров.                                                                                 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как пишет Telegram-канал Shot, из-за пожара пришлось перекрыть движение по Рузскому шоссе.

При этом российское издание "Подъем" со ссылкой на МЧС пишет, что якобы информация о взрывах не поступала, хотя в соцсетях сообщали об обратном.                                           

По информации "РИА Новости", вскоре площадь пожара разрослась до двух тысяч квадратных метров, огонь перебросился и на цех по производству спиртосодержащей жидкости.                      

Отметим, утро в Москве 30 мая началось со взрывов, сообщалось об атаке беспилотников на город. 

Спустя некоторое время в Минобороны страны-агрессора подтвердили утреннюю атаку беспилотников на столицу РФ. У Шойгу насчитали всего 8 БПЛА, нашествие которых назвали "террористической атакой киевского режима".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю. Эксперты детально проанализировали ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/204135
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!