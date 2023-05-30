Были слышны взрывы: под Москвой загорелся завод

Под Москвой, в селе Осташово (Волоколамский городской округ Московской области), произошел пожар на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции. Там загорелся склад с пластиком. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Под Москвой загорелся спиртзавод. Фото: из открытых источников

Известно, что первоначально огонь охватил двухэтажное здание склада с пластиком, площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров.

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Как пишет Telegram-канал Shot, из-за пожара пришлось перекрыть движение по Рузскому шоссе.

При этом российское издание "Подъем" со ссылкой на МЧС пишет, что якобы информация о взрывах не поступала, хотя в соцсетях сообщали об обратном.

По информации "РИА Новости", вскоре площадь пожара разрослась до двух тысяч квадратных метров, огонь перебросился и на цех по производству спиртосодержащей жидкости.

Отметим, утро в Москве 30 мая началось со взрывов, сообщалось об атаке беспилотников на город.

Спустя некоторое время в Минобороны страны-агрессора подтвердили утреннюю атаку беспилотников на столицу РФ. У Шойгу насчитали всего 8 БПЛА, нашествие которых назвали "террористической атакой киевского режима".

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