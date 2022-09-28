Коллаборанты уже просят Путина принять оккупированные территории в РФ: как отреагирует Кремль и Запад

Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР", а также "власти" оккупированных россиянами частей Запорожской и Херсонской областей предсказуемо после оглашения фейковых результатов псведореферендумов обратились к путину с просьбой сделать их частью рф. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как могут события развиваться дальше.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Очень вероятно, что специальная военная операция трансформируется в контртеррористическую операцию

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не сомневается, что в течение ближайших 96 часов Кремль в ускоренном порядке организует и проведет все необходимые формальности для аннексии украинских земель. В частности – заручится коллективными решениями Госдумы и Совета Федерации, а президент путин торжественно объявит о вхождении новых территорий в состав рф.

"На самом деле, не важно, как они будут теперь называться – Запорожский край или Юго-Восточный округ. Важно другое – весь цивилизованный мир не признает результатов таких "референдумов" и будет на это смотреть только как на публичный факт воровства территорий суверенного государства", – уверен эксперт.

По его мнению, после этого рф продолжит накачивать якобы свои новые регионы ЧМОбиками (частично мобилизованными), с новым рвение начнет процесс построения административных органов – и на этом этапе, вероятно, избавится от теперь не нужных им Сальдо, Стремоусова и прочих.

"Кроме того, очень вероятно, что специальная военная операция трансформируется в контртеррористическую операцию (КТО), хотя по факту это не изменит абсолютно ничего, – считает Иван Ступак. – Но это позволит Кремлю завернуть войну в новую блестящую упаковку – и по-новому преподнести ее своим гражданам, что позволит выиграть время и частично снять общественное недовольство. Параллельно снова будут звучать угрозы ядерного удара со стороны рф".

Что касается Украины, то наши военные, по мнению эксперта, продолжат свое наступление, несмотря ни на какие "референдумы". У ВСУ, отмечает Иван Ступак, в ближайшее время есть очень хорошие шансы взять в оперативное окружение серьезную по численности группировку противника на одном из восточных направлений.

"В общем, процесс идет – и ранее вынужденно оставленные нашими военными территории понемногу возвращаются назад", – подчеркивает эксперт.

Прогнозируя действия США и ЕС, он считает, что показательные псевдореферендумы только укрепят решимость наших союзников увеличивать оказание Украине финансовой и военной помощи, а также возможно окажут решительное влияние на те страны, которые до этого дня занимали исключительно нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне.

Результаты "референдума" в глазах мирового сообщества ничтожны, их никто не признает

По словам военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, на сегодняшний день все идет к тому, что в рф признают результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытаются аннексировать эти регионы.

"Хотя возможен вариант и с признанием части Запорожской и Херсонской областей "независимыми государствами" с последующим рассмотрением возможности присоединения их в состав россии", – считает эксперт.

Он предполагает, что в случае продолжения нашего наступления на эти области опция ультиматума и объявления войны Украины с дальнейшим применением "всех доступных средств" необязательна, хотя, очевидно, лежит на кремлевском столе.

"Возможно и объявление россией режима контртеррористической операции на захваченных территориях. В любом случае, для Украины это ничего не меняет, поскольку вся эта история с "референдумами" больше для внутреннего пользования, чтобы обосновать необходимость мобилизации продолжения войны теперь уже для защиты "своих" территорий, – поясняет Денис Попович. – Результаты "референдума" в глазах мирового сообщества ничтожны, их никто не признает, а значит лучший выход для нас — продолжать наступать и деоккупировать территории".

Единственное преимущество у орков – это количество живой силы

Политолог Дмитрий Воронков считает, что Кремль уже зациклен не столько на админграницах Донецкой и Луганской областей, сколько на Херсонской. Что и привело, по мнению эксперта, оккупантов к тактической ошибке на Харьковщине.

"Хотя, безусловно, в идеале Кремль интересуют все оккупированные территории в комплексе, – отмечает эксперт. – Что касается наших шансов деоккупации захваченных орками территорий, то они только растут. Продолжается процесс освобождения новых населенных пунктов на Харьковщине, проходят определенные контрнаступательные операции на Херсонщине, Луганщине и Донетчине".

Частичная мобилизация в рф вряд ли поможет захватчикам удержать оккупированные территории под своим контролем, продолжает политолог. В данный момент стратегическое преимущество у украинцев. А именно это, акцентирует Дмитрий Воронков, сейчас играет основную роль в комплексе с западным оружием, позволяющим нам отрезать орков от линий снабжения и держать под огневым контролем важные логистические маршруты.

"Войска страны-агрессора испытывают дефицит высокоточного вооружения и в принципе более-менее современной техники. Иранские беспилотники тому лишь подтверждение. Так что единственное преимущество у орков – это количество живой силы. НО! Во-первых, частичная мобилизация проходит не так хорошо как им бы хотелось. Во-вторых, "качество" мобилизованных, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В-третьих, этот путинский указ уже пошатнул ситуацию внутри самой россии. И это может быть только началом конца режима путлера", – предполагает Дмитрий Воронков.

Что касается сценариев, то политолог думает, что умеренная деоккупация наших территорий продолжится, а в определенный момент может быть вторая волна масштабного контрнаступления, как было на Харьковщине.

"Псевдореспублики путлер присоединит, чтобы иметь хоть какое-то юридические основания отправлять туда россиян и угрожать ядерным оружием. С позиции того, что якобы Украина угрожает суверенитету рф. Однако это не будет иметь эффекта, – уверен эксперт. – Украина уже определилась со своими целями – и это явно не переговоры, а безоговорочная капитуляция врага, полная деоккупация наших территорий. Более того, попытки дальше накалять ситуацию и отправлять больше российского "пушечного мяса" в Украину могут привести к скорейшему краху путинского режима внутри самой россии".

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