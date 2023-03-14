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Коллаборантов за решетку: предатели приговорены к большим срокам

Заочно

сегодня, 14:51
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Автор:

Константин Куликов

Коллаборантов за решетку: предатели приговорены к большим срокам

Олександр Сауленко та Микола Пастушенко перейшли на бік ворога


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Самопровозглашенный мэр Бердянска Александр Сауленко и глава оккупационной "гражданско-военной администрации" Днепрорудного в Запорожской области Николай Пастушенко Жовтневым районным судом Запорожья приговорены к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно. Приговоры вынесены заочно. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу суда. До широкомасштабного вторжения первый был председателем бердянского отделения Союза левых сил, второй — депутатом Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока".

Оккупационный мэр Бердянска, по данным суда, "принимал меры по пропаганде и созданию позитивного образа "русского мира" среди незащищенных слоев населения", "образовал и контролировал незаконные органы власти на временно оккупированной территории", "создал оперативный штаб силового блока", "решал вопрос о выплатах пенсий российскими рублями", "установил правила работы в мэрии", "давал задание на распространение сим-карт российского оператора мобильной связи".

Назначенный рашистами мэр Днепрорудного, по данным правоохранительных органов, "перешел на сторону врага", "поддерживал российскую армию", "организовывал восстановление социально-экономической инфраструктуры Днепрорудного и всячески способствовал оккупантам".

Судебное рассмотрение дел производилось без обвиняемых, при участии защитников, назначенных государством.

Напомним, что сейчас на оккупированных территориях засеяно лишь 20% посевных площадей, а с 1 сентября отменяется обязательное изучение украинского языка.

А в Одесской области расследуют факты отказа почти 80 украинских военных выполнить поставленный приказ и отправляться на фронт. Суд арестовал 13 военных, в том числе – местного депутата, который был исполняющим обязанности командира стрелкового отделения. Из всего количества "отказников" есть часть бойцов, которые подчинялись последнему. Этот местный избранник — депутат Раздельнянского городского совета, избранный от теперь запрещенной политической партии "ОПЗЖ".





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