Коллаборантов за решетку: предатели приговорены к большим срокам

Олександр Сауленко та Микола Пастушенко перейшли на бік ворога

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Самопровозглашенный мэр Бердянска Александр Сауленко и глава оккупационной "гражданско-военной администрации" Днепрорудного в Запорожской области Николай Пастушенко Жовтневым районным судом Запорожья приговорены к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно. Приговоры вынесены заочно. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу суда. До широкомасштабного вторжения первый был председателем бердянского отделения Союза левых сил, второй — депутатом Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока".





Оккупационный мэр Бердянска, по данным суда, "принимал меры по пропаганде и созданию позитивного образа "русского мира" среди незащищенных слоев населения", "образовал и контролировал незаконные органы власти на временно оккупированной территории", "создал оперативный штаб силового блока", "решал вопрос о выплатах пенсий российскими рублями", "установил правила работы в мэрии", "давал задание на распространение сим-карт российского оператора мобильной связи".





Назначенный рашистами мэр Днепрорудного, по данным правоохранительных органов, "перешел на сторону врага", "поддерживал российскую армию", "организовывал восстановление социально-экономической инфраструктуры Днепрорудного и всячески способствовал оккупантам".





Судебное рассмотрение дел производилось без обвиняемых, при участии защитников, назначенных государством.









А в Одесской области расследуют факты отказа почти 80 украинских военных выполнить поставленный приказ и отправляться на фронт. Суд арестовал 13 военных, в том числе – местного депутата, который был исполняющим обязанности командира стрелкового отделения. Из всего количества "отказников" есть часть бойцов, которые подчинялись последнему. Этот местный избранник — депутат Раздельнянского городского совета, избранный от теперь запрещенной политической партии "ОПЗЖ"











