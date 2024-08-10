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Кого РФ экстренно перебрасывает из Крыма в Курскую область

Морпехи из Крыма отправились в Курскую область колонной с тактическим знаком "Z в квадрате"

сегодня, 15:47
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Кравцев Сергей

Российское командование приняло решение о переброске из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер".

Кого РФ экстренно перебрасывает из Крыма в Курскую область

Российские морпехи. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи заметили колонну военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они выехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.                           

Тактический знак "Z в квадрате" схож со знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.                                                                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.                                                 

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.

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