Кого РФ экстренно перебрасывает из Крыма в Курскую область

Российское командование приняло решение о переброске из Севастополя в Курскую область подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер".

Российские морпехи. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи заметили колонну военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они выехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.

Тактический знак "Z в квадрате" схож со знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском Курской области. Морпехи 810 бригады участвуют в боях в Судже.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.

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