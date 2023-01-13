Кого и как вербуют в ППК «Вагнер»: подразделение зэков-смертников

"Вагнеровцы", вербующие на войну в Украину "обмелевшие" по своей сути, пишут "Комментарии" со ссылкой на расследование Анастасии Усенко.



Кто такие "вагнеровцы" сегодня

Частная военная компания (ПВК) "Вагнер" — это специальное военное формирование, в которое попасть в свое время было очень тяжело. Сейчас же туда набирают во всех, существенно снизив критерии отбора. Дошло даже до заключенных. Причем есть даже определенные статьи, осужденных за которые особенно любят братья. Среди них: убийство, наркоторговля и изнасилование.

Осужденным предлагают воевать полгода в самых горячих точках в Украине, отправляя их на передовые. Условие ужасно банальное: выжившие – смогут вернуться домой, а не за решетку. Как ни парадоксально, но набирает свежее пушечное мясо сам Евгений Пригожин. Он даже устроил целый "рекрутинговый тур" тюрьмами России. Работает достаточно результативно: уже удалось привлечь в ряды "вагнеровцев" около 50 тысяч потенциальных "хороших россиян". Здесь, правда, следует упомянуть, что Пригожин или его приспешники честно признают, что шанс увидеться с родными есть только у 20% тех, что попадает в мясорубку на украинских фронтах. Следовательно, значительная часть из "новомобилизованных" действительно имеет шанс вернуться в семьи, правда, в черных пакетах. Немало и таких, кого просто бросили на полях боя: кого-то мертвым, а кого-то – достреленным.

Как писали ранее "Комментарии", Евгений Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ПВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

К тому же на портале "Комментарии" говорилось и о том, что эти города имеют определенное стратегическое значение, потому что их захват позволит армии РФ проводить дальнейшее наступление на Донбасс, что Российская Федерация озвучивала как одну из официальных целей войны.

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