Когда закончится война в Украине: в НАТО сделали неутешительный прогноз

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Кравцев Сергей
Следует готовиться к тому, что война России против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, сообщает "Digi24".
Мирча Джоанэ. Фото: из открытых источников
Он рассказал, что НАТО ожидает затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории.
Он добавил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, очередные выборы которого намечены на март (причем, пойдет он как самовыдвиженец), заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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