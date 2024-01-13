Когда закончится война в Украине: в НАТО сделали неутешительный прогноз

Следует готовиться к тому, что война России против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, сообщает "Digi24".

Мирча Джоанэ. Фото: из открытых источников

"Мой призыв – готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность получить решающую победу тем или иным способом", — отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

Он рассказал, что НАТО ожидает затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории.

"Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, сначала оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", — сказал Джоанэ.

Он добавил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, очередные выборы которого намечены на март (причем, пойдет он как самовыдвиженец), заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – куда разворачивается дипломатический фронт: какие вызовы нужно преодолеть.



