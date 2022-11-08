Когда в войне РФ против Украины наступит коренной перелом: у Зеленского назвали дату

В полномасштабной войне, которую ведет Россия на территории Украины, коренной перелом, скорее всего, наступит в феврале-марте 2023 года. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник прогнозирует, что начавшиеся у Кремля проблемы, будут только усугубляться. Оккупанты осознают, что существенно уступают в гонке потенциалов.

"Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", — указал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что РФ уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море.

Кроме того, считает Алексей Арестович, ничего хорошего не выйдет с идеей снова запустить мобилизацию. Это уже отчасти понимают в Кремле. Поэтому вся эта история "билет – в один конец". Если все будет продолжаться также, как сейчас, то в феврале-марте наступит коренной перелом. Чтобы этого не допустить российское руководство предпринимает все меры, чтобы выбить передышку себе, договориться о перемирии, отложить войну, а потом ударить с новой силой.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны назвали двух людей, от которых зависит Путин в войне против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!