В США назвали двух людей, от которых зависит Путин в войне против Украины

Президент России Владимир Путин обязан считаться с мнением финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова, так как их формирования становят костяк его так называемой "спецоперации" в Украине. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучили в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику. Российские блогеры заявили, что женщины, вероятно, родственницы военных РФ и мобилизованных, привлекают внимание к провальному состоянию войны.

С начала частичной мобилизации в конце сентября ISW наблюдал многочисленные случаи, когда жены и матери российских военнослужащих выступали в защиту своих родственников, служащих в армии, обращаясь к местным чиновникам и известным российским блогерам.



По заключению, неспособность Минобороны РФ должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усиливать социальное напряжение на протяжении всей войны.



Фракция российских провоенных силовиков увеличивает свое влияние частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне.

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России.

Другой член партии "силовиков", чеченский лидер Рамзан Кадыров, как сообщается, также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Украинский центр сопротивления отмечает, что Кадыров и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.

Как отмечают аналитики, и Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине.

Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля, которые, несмотря на его неоднократные отрицания, свидетельствуют о том, что он создал в обществе представление о его возможном приходе к власти.

Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России.

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