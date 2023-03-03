Когда украинские БПЛА станут круглосуточным ужасом для Кремля

Уже несколько дней подряд несколько объектов страны-террористки страдают от дронов и "хлопка". Враг говорит: это атакуют украинские БПЛА. Представители Украины в ответ советуют агрессору поискать виновных дома. Почему же беспилотники, часто действующие достаточно метко, до сих пор "ничейные" объясняет политический обозреватель Юрий Васильченко, пишут "Комментарии".



Все чаще «ничейные» дроны атакуют территорию РФ

Удачные впечатления целей на территории РФ с помощью БПЛА пока эпизодические случаи. С 26 декабря, когда последний раз прилетело по Энгельсу, и до 28 февраля, когда что-то сбили над Подмосковьем, прошло два месяца. Длительная пауза для войны со значительной интенсивностью.

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Почему она возникла? Во-первых, для изготовления ударных беспилотников, способных преодолеть значительные расстояния и обходить вражеские ловушки, нужны чипы, высокоточная электроника, оптика, ввозимые из-за границы", — объясняет обозреватель.

О проблемах с компонентами рассказывала и руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Из ее слов следует вывод: государство вместо снятия препятствий для производителей, еще и усложняет все процедурами и проверками. Что не способствует серийному производству отечественных дронов дальнего действия.

Это очень важный момент, ведь Украина не может использовать предоставленные партнерами дроны для впечатления целей на российской территории. Одно дело переработаны БПЛА с западной утварью, совсем другое – "птички", изготовленные в Европе или Штатах. Здесь тот же подход, что и с дальнобойной артиллерией", – объясняет Васильченко.

Вторым аргументом, почему возникли проблемы, он называет приоритеты потребностей фронта. Над их удовольствием работают и волонтеры, и проект "Армия дронов". В конце июня минувшего года Минцифры, Минобороны, Генштаб ВСУ, Госспецсвязи и платформа UNITED24 начали собирать средства на беспилотники для украинских военных. Желающие могут передать собственные БПЛА.

Месяц назад министр Михаил Федоров сообщил: сейчас на фронте почти 1 000 "птичек" из "Армии дронов", всего законтрактовано 1 711 БПЛА. Из них — 1056 от украинских производителей. Потребности, конечно, гораздо больше.

"В таких условиях массовое производство или переоборудование дронов под нужды наносить удары по отдаленным целям не выглядят приоритетами. Но если в кремле установили системы ПВО на правительственных зданиях, значит, уверены, что со временем НЛО будут летать дальше и будут поражать точнее", — аргументирует Васильченко. – А возражение официальными спикерами украинского следа в недавних атаках России дронов может объясняться тем, что пока не накоплено необходимое количество дальнобойных БПЛА, рано раскрывать карты".

Вместе с тем, по мнению политобозревателя, даже незначительное количество беспилотников обнаружило дыры в системе ПВО РФ. После декабрьских ударов НЛО по аэродромам в России дыры не закрыли. Следовательно, не идентифицированные летающие объекты – сейчас поодиночке, а впоследствии и роем – смогут через эти дыры попасть куда нужно. Просто нужно время.

"Еще одна причина, почему Украина не берет на себя ответственность за "хлопок" в глубоком тылу оккупантов – изучение реакции враждебной пропаганды на такие случаи. Понятно, что она сразу винит украинцев. Однако не стоит забывать, что мы сражаемся с очень подлым врагом, который не жалеет собственных граждан и с целью подстрекательства к мобилизации может пойти на атаку дронами своих городов, обвиняя в гибели гражданских Украину", — напоминает Юрий Васильченко.

Так что на вопрос, пугать или не пугать россиян массированными атаками украинских дронов, Васильченко пока однозначного ответа не дает.

"С одной стороны, такая информационно-психологическая операция выглядит логичной – поддержали авантюру Путина, теперь пусть боятся переброски войны на свою территорию. С другой – Кремль и сам пугает россиян, не дронами, а исчезновением России. Не стоит помогать кремлевской пропаганде мобилизовать свое зомбонаселение. Поэтому, очевидно, российские объекты будут и дальше атаковать (не) украинские БПЛА", — резюмирует политический обозреватель.

На портале "Комментарии" говорилось, почему украинцы поддерживают удары по территории РФ и стоит ли ожидать учащения таких "хлопков". Атаки беспилотниками оказывают серьезное влияние на настроения внутри страны-агрессора.

Писали "Комментарии" ранее и о том, еще один год может продолжаться война в Украине. Такой прогноз сделал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

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