Когда украинские БПЛА станут круглосуточным ужасом для Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Уже несколько дней подряд несколько объектов страны-террористки страдают от дронов и "хлопка". Враг говорит: это атакуют украинские БПЛА. Представители Украины в ответ советуют агрессору поискать виновных дома. Почему же беспилотники, часто действующие достаточно метко, до сих пор "ничейные" объясняет политический обозреватель Юрий Васильченко, пишут "Комментарии".
Все чаще «ничейные» дроны атакуют территорию РФ
Удачные впечатления целей на территории РФ с помощью БПЛА пока эпизодические случаи. С 26 декабря, когда последний раз прилетело по Энгельсу, и до 28 февраля, когда что-то сбили над Подмосковьем, прошло два месяца. Длительная пауза для войны со значительной интенсивностью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
О проблемах с компонентами рассказывала и руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Из ее слов следует вывод: государство вместо снятия препятствий для производителей, еще и усложняет все процедурами и проверками. Что не способствует серийному производству отечественных дронов дальнего действия.
Вторым аргументом, почему возникли проблемы, он называет приоритеты потребностей фронта. Над их удовольствием работают и волонтеры, и проект "Армия дронов". В конце июня минувшего года Минцифры, Минобороны, Генштаб ВСУ, Госспецсвязи и платформа UNITED24 начали собирать средства на беспилотники для украинских военных. Желающие могут передать собственные БПЛА.
Месяц назад министр Михаил Федоров сообщил: сейчас на фронте почти 1 000 "птичек" из "Армии дронов", всего законтрактовано 1 711 БПЛА. Из них — 1056 от украинских производителей. Потребности, конечно, гораздо больше.
Вместе с тем, по мнению политобозревателя, даже незначительное количество беспилотников обнаружило дыры в системе ПВО РФ. После декабрьских ударов НЛО по аэродромам в России дыры не закрыли. Следовательно, не идентифицированные летающие объекты – сейчас поодиночке, а впоследствии и роем – смогут через эти дыры попасть куда нужно. Просто нужно время.
Так что на вопрос, пугать или не пугать россиян массированными атаками украинских дронов, Васильченко пока однозначного ответа не дает.
На портале "Комментарии" говорилось, почему украинцы поддерживают удары по территории РФ и стоит ли ожидать учащения таких "хлопков". Атаки беспилотниками оказывают серьезное влияние на настроения внутри страны-агрессора.
Писали "Комментарии" ранее и о том, еще один год может продолжаться война в Украине. Такой прогноз сделал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.
Читайте на портале "Комментарии" — комплексная проблема росармии: Что осталось от "второй армии" мира.
Обсуждения
Новости