Когда Украина пойдет в новое контрнаступление

США согласовали пакет помощи Украине на 61 млрд долларов и передали дальнобойные ракеты ATACMS, а ЕС все больше выделяет средства на нужды украинской армии. Кроме того, Киев вскоре получит истребители F-16. Аналитики указали, как такие изменения могут повлиять на позицию Украины и когда ждать нового контрнаступления.



Когда будет новое контрнаступление Украины. Фото из открытых источников

Отчет Института изучения войны (ISW) за 27 апреля указывает, что Украина может начать ограниченные контрнаступательные действия в конце 2024 года.

"Украина, с высокой вероятностью, стабилизирует линию фронта уже в последующие месяцы и, возможно, будет способна проводить ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024, или в начале 2025 года", — пишет ISW.

Аналитики указывают, что у России есть значительные тактические провалы, несмотря на применение инноваций на поле боя. В свою очередь, западная помощь уменьшит дефицит боеприпасов для Украины.

Журналисты Мисси Райан и Себхан О'Грейди из The Washington Post считают, что контрнаступление Украины возможно не ранее 2025 года. Они указывают, что во время заседания "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин говорил о 2024 году, как годе для обороны Украины. Однако передаваемые ракеты ATACMS помогут Украине проводить атаки по Крыму. Аналитик американского Института исследований международной политики Роб Ли указывает, что одной из проблем Украины остается мобилизация и длительное обучение новобранцев: "чем дольше продолжается ситуация с мобилизацией и недостатком человеческих ресурсов, тем менее вероятной становится масштабная наступательная операция в 2025 году".

Еще более позднюю дату контрнаступления называет издание The Economist. По их анализу мощное украинское контрнаступление возможно в 2026-2027 годах. Кроме того, для его реализации необходима постоянная западная поддержка и обучение войска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы смогли освободить территории в Херсонской области. Об успешных действиях рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также "Комментарии" писали об украинском дипломате, который рассказал, чем закончится война в Украине.