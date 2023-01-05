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Когда у России закончатся иранские дроны: в США дали ответ

Власти РФ, предположительно, будут пытаться добиться новых соглашений с Ираном насчет сотрудничества в военной сфере, отметили американские аналитики

сегодня, 09:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Между Россией и Ираном есть соглашение о поставках дронов и беспилотников до мая 2023 года. Поэтому до этого времени постоянно будет существовать риск применения Россией в Украине данного вооружения. Но на этом Кремль не остановится и будет работать с иранским режимом, чтобы попытаться выйти на новые соглашения о поставках оружия. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Когда у России закончатся иранские дроны: в США дали ответ

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Российские войска используют все обещанные 1750 беспилотных летательных аппаратов иранского производства в Украине до мая 2023 года, если они будут использовать их с той же скоростью, что и в период с сентября до декабря 2022 года", — отмечают американские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — всего за два дня нового года над Украиной сбили более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это количество может возрасти, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Между тем, спикер иранского МИД Нассер Канаани заявляет, что "Иран не сторона конфликта в Украине и необоснованные упреки против Ирана не помогут решению проблемы". Понимает ли мир угрозу российско-иранского сближения в военно-технологическом плане? Есть ли шанс в обозримом будущем повалить иранский и российский режимы, уже подрывающие глобальную безопасность и способные окончательно уничтожить ее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты подсчитали, сколько у России осталось иранских дронов для атак по Украине.




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Источник: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-4-2023
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