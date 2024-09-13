Когда США и Британия могут снять ограничения по ударам Украины по РФ: Politico узнало новые сроки

США и Британия могут снять ограничения с Украины для ударов по России дальнобойным оружием в этом месяце. Киев может получить "зеленый свет" на такие удары на Генеральной ассамблее ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico".

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Издание отмечает, что у премьер-министра Британии Кира Стармера в Белом доме состоялся разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия по территории РФ. Украина уже не единожды подымала с западными партнерами тему о том, чтобы наносить удары западными ракетами по военным целям на территории России. Все это время союзники высказывались категорически против такого шага.

Politico приводит заявления четверых британских чиновников о том, что не стоит ожидать ни одного официального объявления в ближайшие выходные. Один из них предположил, что соглашение США и Британии могут быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже этого месяца. Тогда мировые лидеры, включая Байдена и Стармера, встретятся в Нью-Йорке.

Западные чиновники также считают, что это решение само по себе не изменит ход войны. Тем не менее Запад все больше открыт к просьбам Украины, чтобы помочь остановить российское наступление на восточном фронте в течение последних месяцев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – много уже было разговоров: Пентагон наконец-то озвучил свое решение об ударах Украины вглубь РФ.



