Российские войска проводят контратаку в Курской области, куда ВСУ неожиданно прорвались и уже больше месяца удерживают занятые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

ВСУ. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции публично признал, что россияне начали контрнаступление в Курской области. при этом авторы материала также обратили внимание на уточнение Зеленского о том, что Украина ожидала реакции России, и контрнаступление соответствует "украинскому плану".

В свою очередь минобороны страны-агрессора заявило, что российские войска "проникли" в Курскую область, захватив 10 населенных пунктов.

Издание отметило, что ситуация в Курской области заставила РФ использовать все способы для укрепления обороны. Российскому командованию пришлось принять нелегкое решение о том, чтобы отвести тысячи солдат с оккупированной украинской территории, чтобы противостоять новой внезапной угрозе. Владимир Путин был вынужден ввести призывников, нарушив свое обещание не использовать их на передовой.

Эксперты сообщили "CNN", что смелый гамбит Украины по прорыву границы РФ, спланированный в полной секретности, ошеломил даже ближайших союзников Киева и изменил правила игры в более чем двухлетней войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит тактика ВСУ в Курской области: каких "сюрпризов" следует ждать россиянам.

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному контракту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).



