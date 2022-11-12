Когда освободят Мариуполь и Мелитополь. Прогноз генерала США Бена Ходжеса

ВСУ продолжает уверенное движение к освобождению украинских территорий от российских войск. Американский генерал Бен Ходжес, ранее сообщал, что Украина вскоре освободит Херсон, теперь сделал новый прогноз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter генерала США.

Генерал США прогнозирует осовбождение Мариуполя. Фото из открытых источников

Генерал Бен Ходжес заявляет, что артиллерийские установки HIMARS вскоре будут в Херсоне и оттуда будут вести огонь по российским оккупантам на Юге Украины, включая Крым. Американский военный считает, что эта техника значительно усложнит возможности русской армии.

"Это ухудшит российскую оборону", — пишет Ходжес на своей странице в Twitter , имея в виду удары ВСУ с артиллерийской установки HIMARS.

Также генерал США добавляет, что на другом направлении украинские войска будут продолжать контрнаступление в сторону Мелитополя и Мариуполя и освободят их до января.

Кроме того, Бен Ходжес говорит и о следующих шагах ВСУ, которые он считает решающим. Имея в виду этап компании, во время которой планируется освободить Крым от России. Полный текст сообщения военного США можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бен Ходжес прогнозирует отвержение военных сил Российской Федерации в линию 23 февраля за следующие два месяца. А увольнение Крыма предусматривает до лета 2023 года . Такой ответ американский генерал озвучил на вопрос Алексея Арестовича.

Также "Комментарии" писали о действиях США, если Россия решится использовать ядерное оружие на территории Украины. Генерал США Бен Ходжес утверждает, что подобный шаг уничтожит все военные возможности Российской Федерации.

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