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Когда начнет действовать новый закон по мобилизации: объяснение нардепа

Народный депутат объяснил, когда следует ожидать вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине.

сегодня, 12:49
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк рассказал, когда новый закон о мобилизации может вступить в силу. По словам нардепа Горенюка, новые правила мобилизации следует ожидать не раньше весны.

Когда начнет действовать новый закон по мобилизации: объяснение нардепа

Когда начнет действовать новый закон по мобилизации. Фото из открытых источников

Александр Горенюк рассказал, что для принятия законопроекта номер 10378 о внесении изменений в вопросы мобилизации в Украине нужно пройти несколько этапов.

Сначала проходит голосование в первом чтении, которое, вероятно, будет в период с 10 по 12 января 2024 года. Затем он попадет в комитеты на 2-3 недели для исправления и внесения правок. По словам народного депутата, при благоприятном сценарии в конце января Верховная Рада проголосует во втором чтении за законопроект. Далее документ попадает на подпись президенту. А согласно законопроекту он вступит в силу через месяц после опубликования.

Таким образом, принятие нового закона о мобилизации в Украине можно ожидать в начале весны.

Напомним, что в новом законопроекте, который подали в Верховную Раду, есть несколько изменений по мобилизации в Украине. В частности, в нем предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет. Сейчас призыв проходит с 27 лет. Также существуют усовершенствования по военному учету призывников, резервистов и военнообязанных. Кроме того, для уклонистов от мобилизации планируется ввести некоторые ограничения, в частности на выезд за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны Рустем Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей.

Также "Комментарии" писали, что в стране назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин.




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