Когда начнет действовать новый закон по мобилизации: объяснение нардепа

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк рассказал, когда новый закон о мобилизации может вступить в силу. По словам нардепа Горенюка, новые правила мобилизации следует ожидать не раньше весны.



Когда начнет действовать новый закон по мобилизации. Фото из открытых источников

Александр Горенюк рассказал, что для принятия законопроекта номер 10378 о внесении изменений в вопросы мобилизации в Украине нужно пройти несколько этапов.

Сначала проходит голосование в первом чтении, которое, вероятно, будет в период с 10 по 12 января 2024 года. Затем он попадет в комитеты на 2-3 недели для исправления и внесения правок. По словам народного депутата, при благоприятном сценарии в конце января Верховная Рада проголосует во втором чтении за законопроект. Далее документ попадает на подпись президенту. А согласно законопроекту он вступит в силу через месяц после опубликования.

Таким образом, принятие нового закона о мобилизации в Украине можно ожидать в начале весны.

Напомним, что в новом законопроекте, который подали в Верховную Раду, есть несколько изменений по мобилизации в Украине. В частности, в нем предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет. Сейчас призыв проходит с 27 лет. Также существуют усовершенствования по военному учету призывников, резервистов и военнообязанных. Кроме того, для уклонистов от мобилизации планируется ввести некоторые ограничения, в частности на выезд за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны Рустем Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей.

Также "Комментарии" писали, что в стране назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин.



