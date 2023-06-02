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Коалиция истребителей сформирована: в ОП рассказали, какие страны в нее вошли

Есть новости и относительно самолетов: союзники планируют не ограничиваться F-16

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже восемь стран-партнеров Украины согласились помочь украинскому народу с укрепление авиационного парка за счет предоставления современных западных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Коалиция истребителей сформирована: в ОП рассказали, какие страны в нее вошли

Истребители. Фото: из открытых источников

Чиновник добавил, что коалиция может еще расшириться за счет присоединения к ней новых государств.


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Игорь Жовква отметил, на данный момент оформилась основа европейской части коалиции с участием таких стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

При этом в Офисе президента уверены, что вскоре коалиция расширится. Ведь переговоры с союзниками Украины продолжаются. 

По сообщению Жовквы, текущие договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно плана и объемов подготовки пилотов, техников для обслуживания самолетов, а также на обеспечение надлежащей инфраструктуры для истребителей. Эти решения могут быть приняты уже во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

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Также издание "Комментарии" сообщало – процесс передачи современных западных истребителей Украине уже стартовал. Конечно же, пока речь не идет о прямых поставках самолетов в Киев, но обучение украинских пилотов уже идет. Какие самолеты, кроме уже разрекламированных F-16, может получить Украина? Где западные самолеты могут размещаться, чтобы противник их не достал своими обстрелами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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