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Ключевой город Донбасса: в ВСУ ответили, действительно оккупант уже зашел в Торецк

Украинские защитники уверяют, что в самом городе врага нет, но бои идут уже на окраинах

11 июля 2024, 14:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. Но все слухи, которые распространяются в сети о том, что противник пробрался в город, не соответствуют действительности. На сегодняшний день в городе оккупантов нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Ключевой город Донбасса: в ВСУ ответили, действительно оккупант уже зашел в Торецк

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Ситуация на этом направлении довольно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет", — высказался спикер.

Однако, по словам Назара Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.

"За только минувшие сутки по этому направлению, в том числе и в районе Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из разных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошли 24 вражеских атака — это Пивничное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка", — продолжил военный.

Назар Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.

"Однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу. И на этом направлении враг понес потери — это более 40 человек личного состава, несколько гаубиц и автомобиль. Впрочем, окончательные подсчеты будут в конце суток", — резюмировал спикер.

Отметим, сегодня аналитики проекта DeepState сообщили тревожные новости о том, что российские войска сумели оккупировать Евгеновку Донецкой области и продвинулись возле Юрьевки.

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