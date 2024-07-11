Ключевой город Донбасса: в ВСУ ответили, действительно оккупант уже зашел в Торецк

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Кравцев Сергей
Украинские защитники сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. Но все слухи, которые распространяются в сети о том, что противник пробрался в город, не соответствуют действительности. На сегодняшний день в городе оккупантов нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Однако, по словам Назара Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.
Назар Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.
Отметим, сегодня аналитики проекта DeepState сообщили тревожные новости о том, что российские войска сумели оккупировать Евгеновку Донецкой области и продвинулись возле Юрьевки.
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