Клименко рассказал, как полицейские будут участвовать в усилении мобилизации

Полицейские будут реагировать на запросы от территориальных центров комплектования. Правоохранители будут заниматься розыском и доставкой лиц, получивших повестку, но не явившихся в ТЦК. Непосредственно полиция повестки вручать не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Рассказывая о процессе вручения повесток на улицах, министр отметил, что это вполне законная практика, которая, однако, имеет свою специфику.

"Повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК", — рассказал министр.

По словам Игоря Клименко, граждан, которые уклоняются от мобилизации после получения повестки, полиция начинает разыскивать только на основании письменного обращения от ТЦК.

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