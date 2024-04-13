Клименко рассказал, как полицейские будут участвовать в усилении мобилизации

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Кравцев Сергей
Полицейские будут реагировать на запросы от территориальных центров комплектования. Правоохранители будут заниматься розыском и доставкой лиц, получивших повестку, но не явившихся в ТЦК. Непосредственно полиция повестки вручать не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Игорь Клименко. Фото: из открытых источников
Рассказывая о процессе вручения повесток на улицах, министр отметил, что это вполне законная практика, которая, однако, имеет свою специфику.
По словам Игоря Клименко, граждан, которые уклоняются от мобилизации после получения повестки, полиция начинает разыскивать только на основании письменного обращения от ТЦК.
Читайте также на портале "Комментарии" — принятый украинским парламентом 11 апреля во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации продолжает оставаться одной из-топ тем для нашего общества. В нем ищутся сильные и слабые стороны, обсуждается его влияние на военных и гражданских. При этом, законопроект еще не обрел силу закона, однако вряд ли что сможет этому помешать. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами мобилизационный законопроект и то, как его реализация может отразиться на Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – сейчас в Украине доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет является наименьшей в истории страны. Армия отчаянно нуждается в людях, поскольку примерно миллион действующих военных уже истощены, еще десятки тысяч не вернулись с поля боя или получили серьезные ранения.
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