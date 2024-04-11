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Украина сильно рискует: СМИ назвали главную опасность усиления мобилизации

Аналитики NYT считают, что Украина должна найти баланс между мобилизацией и риском уничтожения целого поколения

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сейчас в Украине доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет является наименьшей в истории страны. Армия отчаянно нуждается в людях, поскольку примерно миллион действующих военных уже истощены, еще десятки тысяч не вернулись с поля боя или получили серьезные ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Украина сильно рискует: СМИ назвали главную опасность усиления мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, которые составляют основу большинства армий, являются частью наименьшего поколения в современной истории страны. Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрерывному российскому наступлению, увеличивая количество войска, и риском уничтожения целого поколения", — говорится в статье.

Отмечается, что резкое падение рождаемости в Украине в течение первых десятилетий после распада СССР произошло в результате краха экономики и резкого роста уровня смертности среди старшего поколения мужчин — преимущественно от нелеченных сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма и травм на рабочем месте.

В материале говорится, что с 2021 по 2023 год количество рождений в Украине сократилось почти вдвое. Эксперты говорят, что большую роль в демографической ситуации играет именно выезд женщин за границу — по данным Евростата, выехали около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет.

"Решение Зеленского призывать мужчин, начиная с 25 лет, рискует еще больше уменьшить это небольшое поколение украинцев", — говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, снижение призывного возраста грозит еще большим сокращением молодого поколения. Между тем на оккупированных территориях захватчики призывают украинских мужчин воевать уже с 18 лет.

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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/11/world/europe/ukraine-demographics.html
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