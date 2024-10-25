«Клещи» сжимаются: где сейчас перспективы для Сил обороны неутешительные

Основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко, в эфире Радио НВ сообщил о критической ситуации в городе Селидово, где украинские защитники удерживают позиции, несмотря на усиленное давление противника.

Селидово

Здесь важно понимать, что происходит вокруг Селидового, каким образом будет продолжаться логистическое обеспечение боевых действий подразделений Сил обороны Украины, которые держат оборону непосредственно в самом городе. К сожалению, на этот счет, если посмотреть на карту, то ситуация ухудшается. То есть клешни вокруг этого города [сжимаются], они продвигаются и оказывают огневое влияние на логистические пути. Перспективы негативны для обороны этого города", – рассказал Романенко.

Эксперт предположил, что сохранение жизней украинских воинов может потребовать пересмотра текущей тактики, включая уход на другие позиции. По его словам, хотя Селидова важная, первоочередная задача – нанести максимальный вред противнику, сохраняя наши силы. При этом эксперт добавил, что из-за нехватки путей поставки удерживать город становится сложнее.

При этом известно, что с сентября 2024 г. военные эксперты и аналитики предупреждали о риске окружения украинских сил в районе Селидового.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, на некоторых домах русские захватчики начали вывешивать свои флаги.

Также "Комментарии" рассказывали , что ситуация в Селидово критическая. Как отмечает военкор Богдан Мирошников, там российские захватчики смогли закрепиться в части многоэтажек 11 квартала, на юге, востоке и центре города.



