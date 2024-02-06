За убийством экс-нардепа, предателя Ильи Кивы и российского террориста Владлена Татарского стоят сотрудники СБУ.

Враги Украины являются законными целями

В частности, видео операций спецслужб обнародовал телеграмм-канал "Кровная месть". На нем мужчина, называющий себя "генералом кровавой мести", рассказал, что сотрудники СБУ также ликвидировали генпрокурора так называемой "ЛНР" Сергея Горенко и депутата-террориста из "ЛНР" Олега Попова, а также других врагов Украины. По его словам, спецслужбы активно работают в Херсонском и Запорожском направлениях. Именно они стоят за отравлением так называемого губернатора Херсонщины Владимира Сальдо. Также вроде бы именно спецслужбы организовали покушения на экс-нардепа Олега Царева и террориста Захара Прилепина.

При этом Униан со ссылкой на свои источники подтвердило, что одним из направлений работы СБУ есть ликвидация врагов Украины.

"Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян абсолютно законны цели. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях",

– добавил источник.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Илья Кива был убит в Подмосковье 6 декабря 2023 года. За ним последние три недели следили неизвестные. Кива каждый вечер выходил в парк на прогулки. В день гибели политик перемещался по привычному для себя маршруту. Его убили двумя выстрелами. Сначала Киву ранили в грудь, а затем добили выстрелом в голову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после убийства в Подмосковье бывшего народного депутата Украины, предателя Ильи Кивы, сенаторы Совета Федерации России планируют разработать предложения по защите российских политиков и общественных деятелей, которым могут угрожать украинские спецслужбы.

Портал "Комментарии" рассказывал, что компания Active Group провела социологическое исследование, в котором спросила респондентов об их отношении к деятельности украинских спецслужб на территории других государств по ликвидации предателей Украины. 85% украинцев поддерживают ликвидацию предателей других стран. Из них 70% указывают, что это может быть на территории любого государства, в то время как остальные 15% считают необходимым убивать предателей в России и на территории его сателлитов. Против убийства высказались 4,6% опрошенных украинцев, а еще 10,4% указали, что им затруднились ответить на вопросы.





