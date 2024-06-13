Китай массово перетягивает страны принять его мирный план по Украине: сколько государств согласилось

Китай заявил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, ведь туда не пригласили Россию. Вместо этого, Пекин активно привлекает другие страны, уговаривая их признать китайский мирный план об окончании войны в Украине.



Китай убеждает страны присоединиться к своему мирному плану. Фото из открытых источников

Издание Reuters пообщалось с 10 дипломатами, которые подтвердили, что Китай пропускает мирный саммит в Швейцарии и лоббирует свой альтернативный план в других странах. Один из дипломатов указал, что такие действия КНР похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.

"По мере приближения саммита Китай активизировал свою информационную работу встречами с иностранными высокопоставленными лицами, телефонными звонками и сообщениями иностранным миссиям", — сообщили дипломаты.

За прошедший месяц специальный представитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй посетил Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЕ и другие страны Глобального юга, чтобы привлечь их к своему плану из шести пунктов, предложенных КНР с Бразилией в мае.

Китайская инициатива призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией, которые будут равноправными участниками мероприятия. Кроме того, на этой конференции предлагают рассмотреть все мирные планы для окончания войны, в том числе и те, что предусматриваю официально утрату территорий Украины.

В МИД Китая заявили, что их мирный план поддерживает 45 стран, из которых около 20 серьезно рассматривают такой вариант. На Саммите мира в Швейцарии примет участие около 80 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько дней до Саммита мира резко сократилось количество стран участников. Массовый отказ связывают с влиянием России и Китая, которые убеждают страны не ехать на мирный саммит, а также с позицией Швейцарии, которая изменила совместное коммюнике.

Также "Комментарии" писали, что после визита представителя Китая важная страна отказалась от участия на Саммите мира. По словам Зеленского, Китай и Россия совместно пытаются сорвать мирный саммит в Швейцарии.