Китай массово перетягивает страны принять его мирный план по Украине: сколько государств согласилось

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Slava Kot
Китай заявил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, ведь туда не пригласили Россию. Вместо этого, Пекин активно привлекает другие страны, уговаривая их признать китайский мирный план об окончании войны в Украине.
Китай убеждает страны присоединиться к своему мирному плану. Фото из открытых источников
Издание Reuters пообщалось с 10 дипломатами, которые подтвердили, что Китай пропускает мирный саммит в Швейцарии и лоббирует свой альтернативный план в других странах. Один из дипломатов указал, что такие действия КНР похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.
За прошедший месяц специальный представитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй посетил Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЕ и другие страны Глобального юга, чтобы привлечь их к своему плану из шести пунктов, предложенных КНР с Бразилией в мае.
Китайская инициатива призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией, которые будут равноправными участниками мероприятия. Кроме того, на этой конференции предлагают рассмотреть все мирные планы для окончания войны, в том числе и те, что предусматриваю официально утрату территорий Украины.
В МИД Китая заявили, что их мирный план поддерживает 45 стран, из которых около 20 серьезно рассматривают такой вариант. На Саммите мира в Швейцарии примет участие около 80 стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько дней до Саммита мира резко сократилось количество стран участников. Массовый отказ связывают с влиянием России и Китая, которые убеждают страны не ехать на мирный саммит, а также с позицией Швейцарии, которая изменила совместное коммюнике.
Также "Комментарии" писали, что после визита представителя Китая важная страна отказалась от участия на Саммите мира. По словам Зеленского, Китай и Россия совместно пытаются сорвать мирный саммит в Швейцарии.
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